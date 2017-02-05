Как сложилась судьба футболистов Динамо эпохи нулевых. Часть 2

В первой части материала мы рассказывали о судьбах легионеров нового поколения, которые защищали цвета киевского клуба в прошлом десятилетии. Вторая часть посвящена украинцам и тем, кого болельщики со стажем уже давно считают «своими».

Сергей ФЕДОРОВ

Годы в «Динамо»: 1993-1994,1997-2008



Коренной киевлянин, ровесник Александра Шовковского и Владислава Ващука, долгие годы не мог стать основным в составе «Динамо». Большую часть 90-х Федоров провел во второй команде столичного клуба (абсолютный рекордсмен по количеству проведенных игр за «Динамо 2» - 191 поединок), хотя и запомнился несколькими матчами на самом высоком уровне. Лучшие годы карьеры центрального защитника пришлись на начало нового тысячелетия: Федоров наконец-то стал тем футболистом, отсутствие которого в составе вызывало у болельщиков опасение за конечный результат поединка. А таких моментов было много, ведь травмы не дали Сергею сыграть во многих важных матчах, в том числе и в составе сборной Украины на ЧМ-2006. В возрасте 33 лет Федоров принял решение уйти из «Динамо» и на правах свободного агента перебрался в «Черноморец» к Ващуку. Сыграв за «моряков» всего один матч, перешел в «Звезду» и вскоре закончил с карьерой игрока. Лицензия тренера уже имелась, поэтому решил попробовать себя в роли помощника главного коуча кропивничан. В 2011 году Александр Ищенко пригласил его в ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского, а в 2013 году Федоров вошел в тренерский штаб первой команды, где и работает по сей день.





Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Годы в «Динамо»: 1996-2007



Гениальный плеймейкер звездной команды 1999 года к удивлению многих не получил приглашения ни в один из европейских топ-клубов, в то время, как его партнеры по команде успешно трудоустроились за рубежом. Белькевич остался в «Динамо» и почти всю дальнейшую карьеру посвятил столичной команде. В своих интервью футболисты киевского клуба признавались, что 70% голевых моментов создавались благодаря усилиям белорусского полузащитника. Но, как это бывает с каждым игроком, пришло время, когда в команде перестали на него рассчитывать. В конце 2007 Белькевич ушел из «Динамо» свободным агентом, а через полгода подписал выгодный контакт с бакинским «Интером». В Азербайджане белорус надолго не задержался: получив тренерскую лицензию «А», он расторг соглашение с «Интером» и вернулся в «Динамо» на должность ассистента главного тренера молодежной команды. Поработав некоторое время помощником, в 2012 году Белькевич в тандеме с Виталием Косовским возглавил юношей Динамо (U-19), а через год вернулся в команду (U-21), но уже в качестве старшего тренера. Первого августа 2014 года Валентин Белькевич года умер от тромбоэмболии.



Сергей РЕБРОВ

Годы в «Динамо»: 1992-2000, 2005-2008



Еще один легендарный игрок поколения 90-х так и не смог полностью раскрыть свой талант в Европе. В «Тоттэнхэме», «Фенербахче» и «Вест Хэме» Ребров провел 5 лет, а в 2005 году вернулся в киевский клуб, чтобы стать вторым бомбардиром в истории команды. Осенью 2007 года случился неприятный эпизод: Ребров, который всегда считался штатным пенальтистом в «Динамо», промазал с «точки» в матче против ахтырского «Нефтяника» (киевляне проиграли 0:1) и получил в свой адрес огромную порцию критики от главного тренера Йожефа Сабо и киевских болельщиков. В послематчевом интервью он дал понять, что в скором времени покинет родной клуб. Спустя полгода Ребров перешел в казанский «Рубин», где под руководством Курбана Бердыева стал чемпионом России. Летом 2009 года Сергей Станиславович закончил с карьерой игрока и вернулся в Киев уже в качестве ассистента старшего тренера молодежной команды. Поработав несколько лет помощником главного тренера в первой команде, а также в сборной Украины, в 2014 году Ребров возглавил киевское «Динамо».





Андрей НЕСМАЧНЫЙ

Годы в «Динамо»: 1998-2011

Переехав в юном возрасте из Крыма в столицу Украины, Андрей Несмачный задержался в киевской команде на многие годы, сыграв при этом более 200 матчей. Надежный левый защитник, который был одинаково востребован как в клубе, так и в национальной сборной, закончил карьеру игрока в 2011 году. А еще двумя годами ранее Несмачный отказался выступать за сборную Украины, мотивируя это «желанием уделять больше времени семье и духовным потребностям». И если с семьей все было ясно, то о втором аспекте мы узнали совсем недавно. Как оказалось, Андрей (брат Андрей) еще с детства является свидетелем Иеговы. Именно поэтому он никогда не пел гимн Украины: «Наша религия не позволяет нам делать из кого-то идола, а тем более флаг или гимн, или держать руку на сердце. Вся честь и слава принадлежит Богу, то есть Иегове», - объяснял футболист. Последние несколько лет Несмачный работает экспертом на телеканале «2+2» в программе «Профутбол», где часто выражает солидарность с ведущим программы Игорем Цыганыком.



Максим ШАЦКИХ

Годы в «Динамо»: 1999-2009



Один из лучших бомбардиров за всю историю «Динамо» отдал столичному клубу 10 лет и стал не нужен с приходом Юрия Семина. Уезжать из Киева не хотелось, поэтому предложение от «Арсенала» оказалось как раз кстати. Именно в команде «канониров» узбекистанский форвард забил свой 100-й гол в чемпионатах Украины. Далее был «Черноморец», снова «Арсенал» и «Говерла». В ужгородском клубе Шацких стал лучшим бомбардиром в истории ЧУ (124 гола). В 2015 году перешел в тогда еще любительский клуб «Рух» из Винников, где и закончил карьеру игрока. Летом прошлого года Максим Шацких вернулся в «Динамо» и сейчас работает в тренерском штабе команды U-19 с Юрием Морозом и Сергеем Шматоваленко.





Тарас МИХАЛИК

Годы в «Динамо»: 2006-2013



Впервые о себе, как о возможном лидере и капитане киевской команды, Михалик заявил в 2007 году во время матча за Суперкубок Украины. «Динамо», которое играло полурезервным составом, благодаря двум голам Тараса, довело матч до серии пенальти и сенсационно победило основу «Шахтера». С тех пор заядлый рыбак и любитель наблюдать за матчами родного клуба с фанатского сектора стал примером для подражания для юных болельщиков команды. К сожалению, частые травмы помешали успешной карьере Михалика, последние сезоны он все меньше появлялся в основе, а с приходом Домагоя Виды окончательно отправился в глубокий запас. Решением проблемы стал переход украинца в московский «Локомотив» летом 2013 года. Первые два года в российской команде сложно занести Тарасу в актив, но, благодаря своим бойцовским качествам и волевому характеру, он сумел проявить себя и в новом клубе. С «Локомотивом» Михалик становился обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата.



Александр АЛИЕВ

Годы в «Динамо»: 2005-2010, 2011-2013



«Лучший в мире исполнитель штрафных ударов» частенько напоминает о себе и через несколько лет после ухода из «Динамо». И если раньше легкомысленность Алиева воспринимались большинством с улыбкой, то сейчас его выходки вызывают совсем другие эмоции. А ведь были времена, когда динамовские болельщики жалели об уходе талантливого полузащитника в московский «Локомотив». 18 голов в сезоне за российский клуб и 4 результативных удара в футболке национальной сборной Украины – вот показатель эффективности Александра в 2010 году. После этого все пошло под откос: неудачное возвращение в «Динамо», аренда в «Днепр» и здравствуй родной дубль. Зимой 2014 года Алиев решил сменить обстановку и перешел в махачкалинский «Анжи». Отыграв в российском клубе ровно год, ушел оттуда свободным агентом. Далее был «Рух» из Винников и несколько матчей в футболке еще одного любительского клуба «Катандзаро». Летом 2016-го Юрий Максимов пригласил Алиева в казахстанский «Тараз», где тот успел сыграть 9 матчей. Расстались они при весьма загадочных обстоятельствах. Ходили слухи, что Юрий Вильевич избил Сашу в аэропорту, но сами участники инцидента отрицают факт рукоприкладства. На сегодняшний день Алиев имеет статус безработного, иногда бегает и собирает компромат на жену.





Артем МИЛЕВСКИЙ

Годы в «Динамо»: 2002-2013



Футболист, который всегда привлекал внимание к своей персоне не столько игрой на футбольном поле, как поведением вне его. До своего ухода из «Динамо» все еще считался «молодым и перспективным», и даже сейчас периодически обещает вернуться на прежний уровень. В 2013 году Милевский не нашел общего языка с тогдашним главным тренером киевлян Олегом Блохиным, который «не умел тренировать пьяных людей», и был отправлен в дубль до завершения трудового соглашения. В последние дни летнего трансферного окна Артему поступило предложение из «Ливорно», однако контракт футболиста заканчивался 5 сентября, а руководство «Динамо» не изъявило желания поспособствовать переходу. В итоге Милевский оказался заложником ситуации и перешел в «Газиантепспор». К сожалению, кроме серьезной аварии и вдребезги разбитого Ferrari, от его турецкого вояжа воспоминаний не осталось. Следующим клубом Артема мог стать казахстанский «Актобе», но футболист не подошел команде («злые языки» поговаривали, будто он бился в конвульсиях на медосмотре). Далее в карьере Милевского был хорватский период: очередные обещания, нарушения спортивного режима и лишние килограммы в области преса. В 2016 году его футбольный агент Александр Панков устроил Артема в румынскую «Конкордию», а полгода спустя Милевский перешел в российский «Тосно», где выступает и сейчас.



В комментариях к первой части материала просили вспомнить об Исмаэле Бангура, поэтому он будет в качестве бонуса.



Исмаэль БАНГУРА

Годы в «Динамо»: 2007-2009



Летом 2007 года руководство «Динамо» приобрело африканского форварда из «Ле-Мана» за 6 миллионов евро. На одной из первых пресс-конференций Бангура пообещал забить минимум 20 голов в дебютном сезоне и, как ни странно, свое обещание выполнил. Безусловно, триумфом гвинейца стали матчи против московского «Спартака», в которых Исмаэль в компании с Милевским и Алиевым отгрузил российской команде 8 мячей в 2 поединках. Был и один неприятный эпизод, но быстрые ноги спасли гвинейца от разгневанного Владимира Езерского. Летом 2009 года руководство киевского клуба получило заманчивое предложение от «Ренна» и продало форварда почти в два раза дороже, чем покупало. Далее карьера Бангура пошла на спад: невзрачный сезон во французском чемпионате, переход в дубайский «Аль-Наср» и возвращение во Францию защищать цвета «Нанта». Сейчас, в свои 32 года, Бангура является игроком «Аль-Раеда» из Саудовской Аравии. В текущем сезоне гвинеец забил 10 голов в 17 матчах.



Владимир КЛЕПАЧ