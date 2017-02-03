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Байер уступил Гамбургу, Мехмеди заменили во втором тайме

Единственный гол в матче на счету Пападопулоса

  • 03.02.2017 23:59
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bayer04.de
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Чемпионат Германии. 19-й тур

«Гамбург» – «Байер» – 1:0
Гол: 1:0 – 76 Пападопулос.

«Гамбург» – Адлер, Пападопулос, Остжолек, Дикмайер, Маврай, Экдаль, Юнг, Холтби (Джуру, 87), Мюллер (Вальдшмидт, 86), Костич (Хунт, 90), Вуд.
«Байер» – Лено, Топрак, Та, Венделл, Хенрихс, Бельараби (Брандт, 64), Баумгартлингер (Кисслинг, 46), Арангис, Кампль, Фолланд, Мехмеди (Бэйли, 82).

Предупреждения: Бельараби (38), Кампль (69), Венделл (79).

Источник — Sport.ua

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