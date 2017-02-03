Байер уступил Гамбургу, Мехмеди заменили во втором тайме

Рецепт мира очень простой. Рашка забирает своих кадровиков, и мир наступит через две недели. А ес...

И кстати, рекорд на Полиграфе, в этой конторке был 12 часиков. Ты пробовал, 12 часиков на стульчи...

Сынок, кого ты лечишь. За 6-7 часиков на Полиграфе, да с опытным полиграфистом 99,999% скажут всю...