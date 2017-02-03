Останній контрольний матч першого етапу кіпрських зборів кропивницька «Зірка» провела з місцевою командою «Карміотісса» з міста Пано Полемідія. У підсумку українська команда здобула вольову перемогу з рахунком 2:1.

У першому таймі в. о. головного тренера кропивничан Роман Монарьов випустив на поле тих, хто в попередніх товариських іграх проводив мало часу на полі або ж узагалі не грав. Наставник відзначив, що він задоволений тим, як молоді гравці змогли проявити себе в цьому поєдинку. Хоча українська команда на 30-й хвилині пропустила першою. Щоправда нападник суперників, отримавши передачу перед виходом сам на сам, перебував у положенні поза грою. Але лайнсмен не сигналізував про офсайд, а захисники «Зірки» зупинились, тож кіпріоти вийшли вперед – 1:0. Та дуже швидко паритет було відновлено. Максим Драченко пробив зі штрафного удару, який голкіпер «Карміотісси» парирував перед собою. Першим на добиванні опинився новачок кропивничан Адерінсола Есеола, який з близької відстані розстріляв ворота, тим самим забивши дебютний гол у футболці «Зірки» - 1:1.

У другому таймі, за тридцять хвилин до завершення матчу тренерський штаб гостей випустив на поле основних гравців, котрі провели більше ігрового часу на полі в попередніх контрольних зустрічах. І після цього «Зірка» заволоділа тотальною перевагою. Підопічні Романа Монарьова могли забити ще якнайменше п’ять голів, але обмежилися одним. Андрій Бацула розіграв кутовий з Олександром Акименком, отримав від нього передачу у відповідь, добре розібрався з захисниками в штрафному майданчику і з гострого кута пробив під дальню стійку – 1:2.

Після матчу Роман Монарьов відзначив, що задоволений тим, як хлопці провели цю контрольну зустріч. Він відзначив, що команда постійно атакувала, крім того вдалось перевірити кілька тактичних напрацювань. Загалом, план на гру було виконано на 80 відсотків.

«Карміотісса» (Пано Полемідія, Кіпр) – «Зірка» (Кропивницький) – 1:2 (1:1).

«Зірка»: б/н. Богуш Станіслав (41. Льопка Роман, 60), 23. Маткобожик Олександр (20. Фатєєв Дмитро, 60), 32. Екіса Імас Борха (к/к) (4. Перейра Федеріко, 60), б/н. Стефлюк Дмитро (18. Кучеренко Олександр, 60), 95. Попов Роман (28. Полегенько Павло, 60), 68. Дришлюк Кирило (б/н. Драченко Максим, 35), б/н. Авер’янов Максим (б/н. Жуков Микита, 35), 15. Збунь Олексій (11. Бацула Андрій, 60), б/н. Есеола Адерінсола Хабіб (77. Чичиков Олексій, 60), 26. Білоног Дмитро (9. Щедрий Артем, 60), б/н. Бруно (50. Акименко Олександр).

Голи за «Зірку»: 1:1, Есеола Адерінсола Хабіб (37), 1:2, Бацула Андрій (85).