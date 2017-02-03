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Неманья ТУБИЧ: «После выхода в группу ЛЕ зарплату подняли в два раза»

Бывший футболист «Карпат» вспомнил самые яркие моменты сезона, проведенного в львовском клубе

  • 03.02.2017 23:38
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telegraf.com.ua. Неманья Тубич
© telegraf.com.ua. Неманья Тубич

Бывший защитник «Карпат» Неманья Тубич вспомнил еврокубковую сагу львовского клуба в 2010 году.

– Стал ли проход «Галатасарая» сенсацией?
– Конечно. Кто в Европе «Галатасарай», а кто «Карпаты»? Но мы заслужили эту победу. Мы ни в чем не уступили туркам в обеих встречах.

– За гол на последних секундах Федецкому нужно памятник во Львове поставить?
– Да! Это самый интересный поединок со счастливым концом, в котором мне доводилось принимать участие. В Стамбуле была зафиксирована ничья 2:2. То есть нас устраивала нулевая ничья. На 91-й минуте «Галатасарай» забивает, но мы успеваем восстановить равновесие и проходим в групповой этап. И плевать, что Артем на радостях снимает футболку и получает вторую желтую карточку. «Галатасарай» в нокауте!

Федецкий забивал решающие голы. Игроков с таким бойцовским характером, как у Федецкого, я редко встречал! Молодец!

– За выход в групповой этап Дыминский выписал премию?
– Да! Сумму не вспомню, но хороший бонус получили все игроки. Кроме того, после выхода в групповой этап зарплату подняли в два раза. За тот сезон все игроки прилично заработали.

– Какой матч группового этапа вспоминаете первым?
– 3:4 от дортмундской «Боруссии». Сумасшедшая игра. Начало хуже некуда. Тридцатая минута, горим 0:2. Потом невероятным образом забиваем три мяча и выходим вперед. Могли обыграть «Боруссию», но не выстояли. За три или четыре минуты пропустили два мяча.

Источник — Журнал «Футбол»

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