10 февраля Динамо узнает своего соперника в Юношеской Лиге УЕФА

10 февраля в швейцарском Ньоне, в 14:00 по местному времени начнется жеребьевка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.
В ходе жеребьевки будет составлена вся сетка плей-офф - от 1/8 финала до решающего матча.
Напомним, киевское «Динамо», заняв первое место в своей группе, получило прямую путевку в эту стадию турнира.
В плей-офф примут участие 16 команд - восемь победителей групп Пути Лиги чемпионов и восемь клубов, которые выиграют свои стыковые матчи.
Восемь шаров с именами победителей групп Пути Лиги чемпионов будут помещены в одну чашу, а восемь шаров с именами победителей стыковых матчей - во вторую. Из каждой чаши возьмут по одному шару, поместят в большую чашу и перемешают.
Команда, шар с названием которой достанут из чаши первым, будет играть дома. Каждый раунд плей-офф состоит из одного матча.
В одну пару не могут попасть команды, которые соперничали на групповом этапе. Команды из одной страны не разводятся.
Победители групп (Путь Лиги чемпионов)
«Барселона»
«ДИНАМО» КИЕВ
«Пари Сен-Жермен»
«Порту»
ПСВ
«Реал»
«Севилья»
ЦСКА Москва
Стыковые матчи (7/8 февраля)
«Зальцбург» - «Манчестер Сити»
«Митьюлланд» - «Бенфика»
«Вииторул» - «Копенгаген»
«Рома» - «Монако»
«Русенборг» - «Базель»
«Алтынорду» - «Атлетико»
«Маккаби» Хайфа - «Боруссия» Дортмунд
«Аякс» - «Ювентус»
Начиная со стадии 1/4 финала проводится слепая жеребьевка.
Матчи 1/2 финала и финал пройдут в апреле на стадионе «Коловрэ» в Ньоне.
Дорога в Ньон
1/8 финала: 21/22 февраля
1/4 финала: 7/8 марта
Полуфиналы: 21 апреля, Ньон
Финал: 24 апреля, Ньон
Источник — ФК Динамо Киев
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