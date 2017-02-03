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10 февраля Динамо узнает своего соперника в Юношеской Лиге УЕФА

Матчи 1/8 финала состоятся 21-22 февраля

  • 03.02.2017 22:53
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

10 февраля в швейцарском Ньоне, в 14:00 по местному времени начнется жеребьевка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

В ходе жеребьевки будет составлена вся сетка плей-офф - от 1/8 финала до решающего матча.

Напомним, киевское «Динамо», заняв первое место в своей группе, получило прямую путевку в эту стадию турнира.

В плей-офф примут участие 16 команд - восемь победителей групп Пути Лиги чемпионов и восемь клубов, которые выиграют свои стыковые матчи.

Восемь шаров с именами победителей групп Пути Лиги чемпионов будут помещены в одну чашу, а восемь шаров с именами победителей стыковых матчей - во вторую. Из каждой чаши возьмут по одному шару, поместят в большую чашу и перемешают.

Команда, шар с названием которой достанут из чаши первым, будет играть дома. Каждый раунд плей-офф состоит из одного матча.

В одну пару не могут попасть команды, которые соперничали на групповом этапе. Команды из одной страны не разводятся.

Победители групп (Путь Лиги чемпионов)

«Барселона»

«ДИНАМО» КИЕВ

«Пари Сен-Жермен»

«Порту»

ПСВ

«Реал»

«Севилья»

ЦСКА Москва

Стыковые матчи (7/8 февраля)

«Зальцбург» - «Манчестер Сити»

«Митьюлланд» - «Бенфика»

«Вииторул» - «Копенгаген»

«Рома» - «Монако»

«Русенборг» - «Базель»

«Алтынорду» - «Атлетико»

«Маккаби» Хайфа - «Боруссия» Дортмунд

«Аякс» - «Ювентус»

Начиная со стадии 1/4 финала проводится слепая жеребьевка.

Матчи 1/2 финала и финал пройдут в апреле на стадионе «Коловрэ» в Ньоне.

Дорога в Ньон

1/8 финала: 21/22 февраля

1/4 финала: 7/8 марта

Полуфиналы: 21 апреля, Ньон

Финал: 24 апреля, Ньон

Источник — ФК Динамо Киев

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