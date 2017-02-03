Неубедительный Арсенал против машины Конте, экзамен для Клемента

Есть ли чем Венгеру удивить Конте?

Одним из последних препятствий на пути к чемпионству «Челси» (учитывая, оставшийся не сложный, в отличие от конкурентов календарь) может стать «Арсенал», которому предстоит совершить большой подвиг, дабы обыграть машину Антонио Конте на «Стэмфорд Бридж». Но в этот подвиг совершенно не верится, глядя на текущую форму «канониров».

Неожиданное домашнее поражение от «Уотфорда», мучения во встрече с «Бернли» и героическое спасение в матче с «Борнмутом» показывают, что команда Арсена Венгера находится далеко не в лучшем своем состоянии. Я бы назвал это состояние хронической болезнью, ведь уже который год подряд «Арсенал», проведя довольно качественный первый круг, полностью разваливается во втором. Пусть пока и прошло всего 5 туров в новом году, но ничего оптимистичного для «канониров» во второй части сезона я не вижу.

Что это за проблемы и как с ними бороться, похоже, уже не знает и сам Арсен Венгер. А может и знает, но просто не способен сделать команду конкурентноспособной на протяжении всего сезона.

Никаких параллелей с очным поединком обеих команд в первом круге на «Эмирейтс» («Арсенал» одержал крупную победу 3:0) не стоит проводить по той простой причине, что на то время обе команды находились в разной степени готовности, другим был и статус команд. Но с тех пор многое изменилось, если «Челси» стал лучшей на сегодня командой Англии во многих аспектах, то «Арсенал» лишь сбавил обороты.

Французский наставник «канониров» в отличие от своего коллеги столкнулся с кадровыми проблемами накануне предстоящей встречи. Главная головная боль Венгера – центр полузащиты. Из-за травмы Аарона Рэмси, дисквалификации Гранита Джаки и участия в Кубке Африканских Наций Мохаммеда Эль-Ненни, в центре поля, скорее всего в паре с Франсисом Кокленом сыграет Алекс Окслейд-Чемберлен, привыкший больше играть на флангах атаки.

Также есть вопросы к лидерам лондонской команды относительно готовности. Особенно к Оливье Жиру и Месуту Езилу, которые в последних поединках совершенно не радуют своей игрой.

Интересные факты:

- «Челси» выиграл 8 домашних матчей кряду. Больше лондонская команда выигрывала в 2015 году (с августа по январь), когда одержала 10 домашних побед подряд.

- «Арсенал» выиграл в 3-х из 4-х лондонских дерби в этом сезоне, являясь единственной командой в сезоне, которая до сих пор непобедима в подобной серии.

- «Синие» сохранили свои ворота на замке в 13 матчах этого сезона. Наравне с ПСЖ (также 13) это лучший показатель в пяти ведущих европейских чемпионатах.

- Тео Уолкотт был последним игроком команды Арсена Венгера, забившим на «Стэмфорд Бридж» - в январе 2013 года (1:2), а также отличившись голом за «Арсенал» в октябре 2011 года, когда «канониры» в последний раз побеждали на «Стэмфорд Бридж» (5:3).

«Челси» - «Арсенал»

4 февраля, 14:30. Лондон, «Стэмфорд Бридж»

Арбитр: Мартин Аткинсон

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.95 Х - 3.62 П2 - 4.03

Ориентировочные составы:

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Педро, Азар, Коста

«Арсенал»: Чех – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль – Окслейд-Чемберлен, Коклен – Уолкотт, Езил, Ивоби – Санчес

Не сыграют: Касорла, Саного, Рэмси, Дебюши (все травмированы), Джака (дисквалификация), Эль-Ненни (участник КАН)

Второй экзамен для Клемента

С приходом Пола Клемента «Суонси» существенно преобразился и прибавил, как в игре, так и в результатах. Валлийская команда добыла три победы в последних четырех поединках, что позволило «лебедям» покинуть зону вылета. Больше всего, безусловно, запомнилась недавняя победа над «Ливерпулем» на «Энфилде». Такого грозного «Суонси» в этом сезоне еще не приходилось видеть. Также можно отметить и последнюю победу команды над крепким «Саутгемптоном».

Но в любом случае, последние соперники валлийцев, за исключением «Ливерпуля», и близко не сравнятся с предстоящим – «Манчестер Сити». Полу Клементу предстоит второе серьезное испытание за последние две недели у руля новой команды, однако учитывая хорошую форму «лебедей», на мой взгляд, «Суонси» способен дать бой «горожанам». И, возможно даже сотворить еще одну громкую сенсацию.

Говоря о «Ман Сити», прежде всего, отмечу, что команда Хосепа Гвардиолы наконец-то прервала 2-матчевую выездную серию из поражений, уверенно одолев «Вест Хэм». В этой встрече очень понравился 19-летний Габриэль Жезус, этой зимой перебравшийся из Сан-Паулу в Манчестер. Бразилец забил дебютный гол за «Сити» и отдал голевую передачу. Сейчас у Гвардиолы приятная головная боль, кого ставить на острие атаки – Серхио Агуэро или Габриэля Жезуса.

Интересные факты:

- «Манчестер Сити» проиграл только в одном из 11 матчей АПЛ с «Суонси», не проигрывая «лебедям» в последних девяти.

- Валлийская команда уступила во всех 5 своих визитах на «Этихад», пропустив 12 мячей и забив два.

- Яя Туре принял непосредственное участие в 6 мячах (4 гола и 2 ассиста) «горожан» в последних 6 поединках против «Суонси».

- Впервые с весны 2015 года «лебеди» могут выиграть в трех поединках подряд.

«Манчестер Сити» - «Суонси»

5 февраля, 15:30. Манчестер, «Этихад»

Арбитр: Майк Дин

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.22 Х - 6.94 П2 - 12.75

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Кабальеро – Сабалета, Отаменди, Стоунз, Коларов – Туре, Фернандиньо – Сане, Де Брюйне, Стерлинг – Жезус

«Суонси»: Фабиански – Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон – Корк, Кэрролл – Сигурдссон, Фер, Нарсинг – Льоренте

Не сыграют: Гюндоган (травма) – Монтеро (травма)

Злые «лисы» - вдвойне опасны

После яркой 6-матчевой победной серии команда Жозе Моуриньо серьезно притормозила в последних трех матчах, завершившихся ничейными результатами. Причем в двух из трех поединков «Манчестер Юнайтед» был на грани поражения, но благодаря характеру «манкунианцы» сумели на последних минутах выжать максимум и вырвать две ничьих.

Еще хуже дела обстоят у «Лестера». Действующий чемпион в этом сезоне выигравший всего пять матчей Премьер-лиги, не знает вкуса побед на протяжении четырех последних матчей, в трех из которых подопечные Клаудио Раньери уступили.

Что ожидать от грядущего поединка МЮ с «Лестером»? Прежде всего, борьбы. Команда Клаудио Раньери проваливает сезон и сам итальянец неизвестно, сколько еще продержится у руля «лисов», если команда не улучшит результаты и не опустится в зону вылета. А до зоны вылета всего два очка отделяет «Лестер». Нужна победа как воздух и «красным дьяволам», которые ведут ожесточенную борьбу за пьедестал почета и место в ЛЧ.

Напомню, в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» уже дважды встречался с «Лестером» и дважды победил. Сначала в матче за Суперкубок (2:1), а затем и в чемпионате (4:1).

Интересные факты:

- «Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру» лишь один из последних 17 матчей во всех турнирах.

- «Лисы» не смогли забить в последних 4-х матчах лиги, являясь единственной командой АПЛ, не забивавшей в 2017 году.

- У «манкунианцев» сейчас самая длительная беспроигрышная серия (14) команды в Премьер-лиге. До этого последняя наиболее длительная серия без поражений была у «Манчестер Юнайтед» в 2015 году (с августа по декабрь), на протяжении 7 матчей.

- Джейми Варди поучаствовал в 4-х забитых мячах в двух матчах с МЮ на «Кинг Пауэр» (2 гола и 2 ассиста).

«Лестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»

5 февраля, 18:00. Лестер, «Кинг Пауэр»

Арбитр: Энтони Тейлор

Котировки БК «Олимп»

П1 - 5.58 Х - 3.85 П2 - 1.66

Ориентировочные составы:

«Лестер Сити»: Шмейхель – Симпсон, Хут, Морган, Фукс – Марез, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон – Слимани, Варди

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Валенсия, Смоллинг, Байи, Рохо – Эррера, Каррик – Мата, Погба, Лингард – Ибрагимович

Не сыграет: Амарти (участник КАН)

Все матчи 24-го тура: