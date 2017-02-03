ГРОЗНЫЙ: «До последнего надеялся, что Говерла получит лицензию»

Бывший главный тренер «Говерлы» Вячеслав Грозный назвал фамилии футболистов, из-за которых ужгородский клуб потерял лицензию.

- Я до последнего надеялся, что «Говерла» получит лицензию. Если честно, я не собирался покидать клуб, это правда. Мне там комфортно было работать, никто не мешал. Но 5 футболистов, а точнее, люди, за которыми они стояли, сделали так, что лицензию получить было нельзя.

- Кто эти пятеро?

- Два легионера - Мариуш Никулае и Хармони Иканде. Украинцев по этическим соображениям называть не буду.