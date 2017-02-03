Андрей БОРЯЧУК: «Спасибо за классную передачу Василию Кобину»

Нападающий «Шахтера» Андрей Борячук поделился впечатлениями от игры с «Ольборгом» (3:0).

«Нам противостоял хорошо организованный соперник, который оборонялся большими силами и старался отвечать контратаками. При этом мы полностью контролировали игру и реализовали свои моменты. Мне очень хотелось сегодня отличиться, потому что уже давно не забивал, и было огромное желание прервать эту серию неудач. Отдельное спасибо за классную передачу Василию Кобину. Надеюсь, что теперь буду регулярно забивать и помогать своей команде», - сказал Борячук.