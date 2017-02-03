Шахтер заявил Бланко-Лещука на Лигу Европы

«Шахтер» подал официальную заявку на матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА.
В 1/16 финала «горняки» сыграют с испанской «Сельтой». Напомним, первый поединок пройдет 16 февраля в Виго, ответный – 23-го в Харькове.
В заявку вошли 29 футболистов:
Вратари: 26. Никита Шевченко, 30. Андрей Пятов, 32. Антон Каниболоцкий, 54. Евгений Гриценко*, 55. Олег Кудрик*;
Защитники: 2. Богдан Бутко, 5. Александр Кучер, 18. Иван Ордец, 25. Николай Матвиенко*, 31. Исмаили, 33. Дарио Срна, 38. Сергей Кривцов, 44. Ярослав Ракицкий, 66. Марсио Азеведо;
Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 8. Фред, 9. Дентиньо, 10. Бернард, 11. Марлос, 14. Василий Кобин, 17. Максим Малышев, 24. Вячеслав Танковский*, 28. Тайсон, 29. Алан Патрик, 59. Александр Зубков*, 74. Виктор Коваленко*;
Нападающие: 19. Факундо Феррейра, 41. Андрей Борячук*, 99. Густаво Бланко-Лещук.
*Заявлен по списку Б
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.