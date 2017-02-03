МАРЛОС: «Трудимся и готовимся к официальным матчам»

Полузащитник «Шахтера» Марлос прокомментировал победу над «Ольборгом» (3:0).

«Играть было очень нелегко, ведь соперник полностью закрывался в обороне. Но у нас уже есть опыт таких матчей с некоторыми украинскими командами. Поэтому нужно было сохранять терпение до конца, искать свободные зоны, чтобы забить. И нам это удалось.

Если говорить о мотивации, то она должна быть изо дня в день – не только в играх, но и на тренировках. Именно так мы сможем достойно подготовиться к встрече с «Сельтой» и сумеем пройти как можно дальше в Лиге Европы, а также продолжить побеждать в чемпионате Украины. Сейчас подготовительный период, и все пока получается хорошо. У нас отличная команда и тренерский состав, все стараемся, трудимся и готовимся к официальным матчам», - сказал Марлос.