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МАРЛОС: «Трудимся и готовимся к официальным матчам»

Футболист «Шахтера» – о спарринге с «Ольборгом»

  • 03.02.2017 21:28
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ФК Шахтер Донецк. Марлос
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

Полузащитник «Шахтера» Марлос прокомментировал победу над «Ольборгом» (3:0).

«Играть было очень нелегко, ведь соперник полностью закрывался в обороне. Но у нас уже есть опыт таких матчей с некоторыми украинскими командами. Поэтому нужно было сохранять терпение до конца, искать свободные зоны, чтобы забить. И нам это удалось.

Если говорить о мотивации, то она должна быть изо дня в день – не только в играх, но и на тренировках. Именно так мы сможем достойно подготовиться к встрече с «Сельтой» и сумеем пройти как можно дальше в Лиге Европы, а также продолжить побеждать в чемпионате Украины. Сейчас подготовительный период, и все пока получается хорошо. У нас отличная команда и тренерский состав, все стараемся, трудимся и готовимся к официальным матчам», - сказал Марлос.

Источник — ФК Шахтер

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