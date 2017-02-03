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Роман Григорчук получил третью дисквалификацию в сезоне

Наставник «Габалы» был удален с технической зоны в матче против бакинского «Нефтчи»

  • 03.02.2017 20:42
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azerisport.com, Роман Григорчук
© azerisport.com, Роман Григорчук

Наставник «Габалы» Роман Григорчук был удален с технической зоны в концовке матча 16-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против бакинского «Нефтчи».

По информации источника, вместе с ним за спор у технической зоны был удален Александр Дериберин, помощник главного тренера «Нефтчи» Эльхана Абдуллаева.

Отметим, что это второе удаление Григорчука с технической зоны в этом сезоне TПЛ. Помимо этого, он был удален с технической зоны в матче Лиги Европы.

Источник — Azerisport.com

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