Роман Григорчук получил третью дисквалификацию в сезоне

Наставник «Габалы» Роман Григорчук был удален с технической зоны в концовке матча 16-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против бакинского «Нефтчи».
По информации источника, вместе с ним за спор у технической зоны был удален Александр Дериберин, помощник главного тренера «Нефтчи» Эльхана Абдуллаева.
Отметим, что это второе удаление Григорчука с технической зоны в этом сезоне TПЛ. Помимо этого, он был удален с технической зоны в матче Лиги Европы.
Источник — Azerisport.com
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