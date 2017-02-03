Роман Григорчук получил третью дисквалификацию в сезоне

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Алексей ЛЭНЬ: «Хочу сыграть за сборную Украины на Евро-2017» 20:49 — hoholin Не знаю насколько хорошо он играет, но его Финиксы на последнем месте и это не радует

Дарио СРНА: «Этот регион устал от войны» 20:44 — mtitan72 Ты за всю страну не отвечай.Срна больше помог для того региона,чем все взятые тут отписавшиеся.Ну...

Atlantic Cup. Шахтер без труда разобрался с Ольборгом 20:40 — buga-bug А Дырка я вижу даже товарняки катать перестала после влётов какким-то третьелиговым Лиферицам ...

От судьбы не уйдешь? 20:39 — diogendog а вы своим советам следуете? покажите примеры? )))