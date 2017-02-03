Александр АЛИЕВ: «Если понадобится, обнародую компромат на жену»

В день своего 32-летия бывший футболист «Динамо» Александр Алиев рассказал о причинах бытовых скандалов в своей семье.



- Не я создаю эти конфликтные ситуации и приглашаю съемочные группы, вся инициатива исходит от Татьяны. Люди, которые нас знают, прекрасно понимают ситуацию и могут рассказать вам всю правду о моей бывшей жене, которая пытается выставить меня негодяем, и сделать во всем виноватым, обставляет все так, будто бы она идеальная, преподносит себя в лучшем свете. Но те, кто осведомлен о наших делах, в курсе того, что да как, и откуда все идет.



- Вы по-прежнему живете под одной крышей? Общаетесь?

- Да, пока под одной. А общаемся поскольку постольку – исключительно по поводу того, что касается детей, больше мне не о чем говорить с этим человеком. Пока трезвая – все нормально. Думаю, на видео, которое попало в эфир, все прекрасно видели, в каком состоянии она давала интервью, и сделают выводы, можно ли верить ее словам.



- Все ваши проступки бывшая жена фиксирует, а есть ли у вас на нее компромат?

- Конечно, и очень много, но я пока не собираюсь его использовать. В прошлый раз я показал видео, на котором дочка Алина призналась, что мама подговаривала ее клеветать на меня и оговаривать, – это лишь маленькая часть. Помимо этого у меня есть много чего показать и рассказать. Можно просто пройтись по соседям в том районе, где я живу, поспрашивать у людей. Поверьте, они знают много чего интересного. Но я не сторонник того, чтобы все это выносить на публику, снимать на камеры и обсуждать в интернете, поэтому без надобности заниматься этим не буду. Но если понадобится, то, конечно, придется все обнародовать.



- Вы сейчас тренируетесь с какой-нибудь командой?

- Нет, работаю индивидуально, бегаю иногда, словом, самостоятельно поддерживаю форму.