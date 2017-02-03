Патрис ЭВРА: «Я слишком амбициозен, чтобы играть один матч в месяц»

Защитник «Марселя» Патрис Эвра рассказал о причинах ухода из туринского «Ювентуса».

«Решение уйти из «Ювентуса»? Оно далось мне непросто, я сам не ожидал, что приму его. После чемпионата Европы я был на взводе, но когда начался сезон, я не появился на поле в первом матче, во втором, в третьем… Я молчал, но затем спросил об этом у Аллегри, и он заверил меня, что я буду играть. Тем не менее я амбициозен, и одного матча в месяц мне недостаточно.



Я предпочел быть честным сам с собой и решил уйти. Я уважаю «Ювентус» за то, что клуб мне дал, но руководство понимает мое решение уйти», —сказал Эвра.