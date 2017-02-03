Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ТОТОВИЦКИЙ: «Зозуля попал в неприятную ситуацию из-за одного идиота»

Украинский хавбек – о скандале с участием Романа Зозули и фанатов «Райо Вальекано»

  • 03.02.2017 19:51
  • 1479 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Заря. Андрей Тотовицкий
© ФК Заря. Андрей Тотовицкий

Полузащитник «Кортрейка» Андрей Тотовицкий прокомментировал конфликт между Романом Зозулей и фанатами «Райо Вальекано».

«Как быть Роману в этой ситуации? Только он может решить, что дальше. Из-за того, что там журналисты не разобрались, из-за одного какого-то идиота, который не понял, что трезубец – это герб государства, человек попал в неприятную ситуацию. Это полный дебилизм! Говорят: «спорт вне политики». Вот пример, как политика препятствует спортсмену развиваться», - сказал Тотовицкий.

Источник — Футбол 24

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 03.02.2017 20:01
    +6
    Все буде путьом! Зюзя своїми 30-40 голами спасе РВ від вильоту, а ультраси-комуняки будуть йому ноги цілувати і просити, щоб він не йшов з клубу!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.