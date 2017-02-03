ТОТОВИЦКИЙ: «Зозуля попал в неприятную ситуацию из-за одного идиота»

Полузащитник «Кортрейка» Андрей Тотовицкий прокомментировал конфликт между Романом Зозулей и фанатами «Райо Вальекано».
«Как быть Роману в этой ситуации? Только он может решить, что дальше. Из-за того, что там журналисты не разобрались, из-за одного какого-то идиота, который не понял, что трезубец – это герб государства, человек попал в неприятную ситуацию. Это полный дебилизм! Говорят: «спорт вне политики». Вот пример, как политика препятствует спортсмену развиваться», - сказал Тотовицкий.
Источник — Футбол 24
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