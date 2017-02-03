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Агент: «Гусев трудоустроится за пределами нашего континента»

Вадим Шаблий поделился планами о будущем своего подопечного

  • 03.02.2017 18:51
  • 503 просмотров
  • 2 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Олег Гусев
© dynamo.kiev.ua. Олег Гусев

Агент Олега Гусева Вадим Шаблий, отвечая в Инстаграме на вопрос об трудоустройстве экс-динамовца, заявил следующее.

- С Гусевым все хорошо. Он выглядит на 18. Тренируется каждый день и находится в отличной форме. Китай? Не так это и просто. Думаю, он бы с радостью. Скорее всего, он трудоустроится за пределами нашего континента.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    Артем Ильичев
      Артем Ильичев, 03.02.2017 19:02
    +2
    Гренландия,Африка,Азия ...? Неплохие варианты...
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    Brian10
    online
      Brian10, 03.02.2017 19:16
    -1
    Артем Ильичев, 03.02.2017 19:02
    Гренландия,Африка,Азия ...? Неплохие варианты...
    Скорее всего Казахстан, Азербайджан, Таиланд. В идеальном случае МЛС.
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