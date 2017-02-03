Агент: «Гусев трудоустроится за пределами нашего континента»

Агент Олега Гусева Вадим Шаблий, отвечая в Инстаграме на вопрос об трудоустройстве экс-динамовца, заявил следующее.
- С Гусевым все хорошо. Он выглядит на 18. Тренируется каждый день и находится в отличной форме. Китай? Не так это и просто. Думаю, он бы с радостью. Скорее всего, он трудоустроится за пределами нашего континента.
Источник — Динамомания
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