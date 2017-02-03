Агент: «Гусев трудоустроится за пределами нашего континента»

Рома, не прячься за бабыну юбку! Ты и на фронт пойдешь семейным обозом? Отправь их домой в тыл, а...

Нейрохирург! Где ты видел мячи с мозгами? Плохой ты доктор.

Чувствуется что этот ресурс меньше нацелен на сенсации ( в противовес Marca) и более деловой и ин...