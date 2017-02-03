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Артем РАДЧЕНКО: «Хайдук хочет денег за мой трансфер»

Украинский футболист объяснил, что мешает его поискам нового клуба

  • 03.02.2017 18:37
  • 279 просмотров
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fc-metalist.com, Артем Радченко
© fc-metalist.com, Артем Радченко

Украинский нападающий Артем Радченко, который зимой мог оказаться в «Заре», рассказал о том, почему переход не осуществился.

- Этой зимой ты был близок к переходу в луганскую «Зарю». Почему не сложилось?
- Все было в порядке, однако не смог перейти в команду Юрия Вернидуба из-за документов, которые не передают из Хорватии.

- А в чем причина задержки документов?
- В «Хайдуке» хотят денег за мой трансфер, хотя контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

- Если соглашение было расторгнуто, то чем они руководствуются, требуя деньги за твой трансфер?
- Единственное, что мне известно - хорватский клуб хочет денег. Все подробности знает мой агент.

- Какие пути решения данного вопроса видишь?
- Надеюсь, все решиться мирным путём и без судов. Сейчас этим занимается мой агент.

- Какие планы на будущее - Украина или вновь зарубежный опыт?
- Если честно, то для меня сейчас это второстепенный вопрос. Главное - быстрей вернуться на футбольное поле, ведь без этих документов я не смогу играть.

- Имеются ли предложения на руках?
- Да, предложения есть, однако пока нет смысла их обсуждать.

- Сейчас, когда находишься без клуба, как поддерживаешь и оценишь свою физическую подготовку?
- Тренируюсь в зале с тренером, но, конечно, это не те тренировки, которые проходят футболисты с командами на сборах. Крайне сложно оценивать мою форму сейчас.

- После скандала, который случился в Хорватии, уже удалось отойти психологически?
- От него я уже давно отошёл и стараюсь как можно реже это вспоминать. Однко в то же время, понимаю, что люди будут это ещё долго помнить.

- Кто поддержал больше всего в тот момент?
- Больше всего поддержки получил, конечно же, от семьи и моего агента, которые были рядом.

- А бывшие одноклубники?
- Тяжело кого-то выделить особо. Каждый поддержал по-своему.

- Как бы ты в целом оценил для себя опыт в «Хайдуке»? Чему удалось научиться, какие уроки удалось вынести?
- Хоть я там и редко играл, не считаю это время потраченным зря. Это был мой первый зарубежный опыт, надеюсь, не последний. Я почувствовал, как это жить и тренироваться далеко от своей родины, родственников, друзей и близких. Считаю, что такой опыт тоже очень важен в карьере футболиста, ведь в будущем он может значительно помочь.

Источник — Footboom

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