Артем РАДЧЕНКО: «Хайдук хочет денег за мой трансфер»

Украинский нападающий Артем Радченко, который зимой мог оказаться в «Заре», рассказал о том, почему переход не осуществился.

- Этой зимой ты был близок к переходу в луганскую «Зарю». Почему не сложилось?

- Все было в порядке, однако не смог перейти в команду Юрия Вернидуба из-за документов, которые не передают из Хорватии.

- А в чем причина задержки документов?

- В «Хайдуке» хотят денег за мой трансфер, хотя контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

- Если соглашение было расторгнуто, то чем они руководствуются, требуя деньги за твой трансфер?

- Единственное, что мне известно - хорватский клуб хочет денег. Все подробности знает мой агент.

- Какие пути решения данного вопроса видишь?

- Надеюсь, все решиться мирным путём и без судов. Сейчас этим занимается мой агент.

- Какие планы на будущее - Украина или вновь зарубежный опыт?

- Если честно, то для меня сейчас это второстепенный вопрос. Главное - быстрей вернуться на футбольное поле, ведь без этих документов я не смогу играть.

- Имеются ли предложения на руках?

- Да, предложения есть, однако пока нет смысла их обсуждать.

- Сейчас, когда находишься без клуба, как поддерживаешь и оценишь свою физическую подготовку?

- Тренируюсь в зале с тренером, но, конечно, это не те тренировки, которые проходят футболисты с командами на сборах. Крайне сложно оценивать мою форму сейчас.

- После скандала, который случился в Хорватии, уже удалось отойти психологически?

- От него я уже давно отошёл и стараюсь как можно реже это вспоминать. Однко в то же время, понимаю, что люди будут это ещё долго помнить.

- Кто поддержал больше всего в тот момент?

- Больше всего поддержки получил, конечно же, от семьи и моего агента, которые были рядом.

- А бывшие одноклубники?

- Тяжело кого-то выделить особо. Каждый поддержал по-своему.

- Как бы ты в целом оценил для себя опыт в «Хайдуке»? Чему удалось научиться, какие уроки удалось вынести?

- Хоть я там и редко играл, не считаю это время потраченным зря. Это был мой первый зарубежный опыт, надеюсь, не последний. Я почувствовал, как это жить и тренироваться далеко от своей родины, родственников, друзей и близких. Считаю, что такой опыт тоже очень важен в карьере футболиста, ведь в будущем он может значительно помочь.