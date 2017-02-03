Олег САЛЕНКО: «Зозуля должен был сказать, что футбол вне политики»

Бывший игрок «Динамо» (Киев) и ряда испанских клубов Олег Саленко рассказал о своем видении скандальной ситуации, в которую угодил украинский легионер «Бетиса».

Когда смешивают политику и футбол – происходят неприятности

- Все это для меня просто удивительно и неприятно, – говорит Олег Саленко. - Когда в футбол вмешивается политика, то происходят непонятные вещи. Может, это специально подстроено? Кого это может устраивать? И причем тут Зозуля и нацизм? Это для меня загадка.

Фанаты «Райо» свое поведение не объясняют?

- Объясняют. Называют Зозулю фашистом и нацистом. Из-за футболки с гербом Украины, тризубом, в которой он прибыл в Испанию, и которую местные журналисты «идентифицировали», как эмблему «Правого Сектора».

- Это и есть причина. Футболист должен играть. Тем более, когда тебя приглашают в такой чемпионат, как Ла Лига. Остальные дела его не должны касаться.

Получается, Роман не знал, что его демонстрацию могут воспринять неоднозначно. А я ведь знаю испанцев очень хорошо, изучил их. У них на первом месте – эмоции, слушать ничего не хотят. Роме бы выступить в прессе, объясниться…

- Так он и выступил: опубликовал открытое письмо, в котором пояснил, что не является ни нацистом, ни фашистом – помогает детям и украинской армии.

- Нет, этого мало. Такое объяснение никогда бы там не приняли. Надо было просто сказать, что, мол, «я не прав, футбол – вне политики. А то, что происходит у меня в стране, – это мои проблемы, которые вас не касаются». Это надо было испанцам сказать.

Вспомните, как один из хоккеистов показал футболку с Путиным?

- Хоккеиста не помню, а игрока московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова, показавшего футболку с Путиным после матча Лиги Европы против турецкого «Фенербахче», помню.

- Это – из той же серии. Ходи в этой футболке в России – зачем ее на поле в Турции надевать? Политика не должна касаться футбола.

- Но это – разные вещи: Зозуля был в футболке с гербом своей страны.

- Да. Но все же: кому и что он хотел показать этим в Испании?

Ведь известно, что ситуация сложная, и это все происходит на фоне конфликта Украины с Россией. Многие пользуются такими моментами в своих целях.

И, вот, что скажу: у них в свое время тоже был диктатор Франсиско Франко. И многие из испанцев его, знаю, уважают до сих пор. Так, что отношение к происходящему у нас в Испании неоднозначное.

Раньше испанцев геополитика не интересовала

- Олег, вы ведь играли против «Райо Вальекано» в годы своей испанской карьере. Что помните об этом клубе?

- Конечно, играл. А мой друг хороший, Димка Радченко, с которым мы вместе выступали за сборную России, как раз в это время за «Райо» и играл.

Клуб – как клуб. Помню, у них долго президентом была женщина (легендарная бабушка Тереза Риверо, мать 13-ти детей, которая оставила свой пост в 2011 году в возрасте 76 лет. - прим.)

- Фанаты «Райо» всегда были странными?

- Я не замечал особых отличий от других. Скажу только, что раньше в Испании никто о геополитике не заикался. У них были свои проблемы, с теми же басками. И другие страны их вообще не интересовали!

Романа «сдал» президент

- Болельщики в Испании могут затравить игрока, не давая ему жизни? Теоретически, если бы Зозуля решил: «Да, плевать! Пусть освистывают – буду играть!» - могло бы получиться?

- Свист – не самое страшное. Вон, Пике из «Барсы» в Мадриде всегда освистывают. Посвистели бы, и забыли - дальше в действиях никто не пошел бы.

Но, я думаю, что на это никогда не решилось бы руководство клуба. Особенно сейчас, когда у «Райо» плохи дела с игрой, и они могут вылететь. Лишний конфликт в клубе ни одному президенту не нужен.

- Да, фанаты поставили ультиматум президенту Мартину Преса: если Зозуля придет, то ты - уйдешь!

- О чем я и говорю. В Испании руководство всегда решит: лучше «сдать», потерять одного игрока, чем идти на открытый конфликт с фанатами, с риском уйти в отставку. И это очень неприятно.

- Как Зозуле теперь быть?

- Совсем непонятно. «Бетису» держать его у себя полгода просто так, тоже смысла нет. Может, найдут какую-то страну, типа, абстрактного «Кот Д’Ивуара», где к правилам и законам «лояльное» отношение, и где он сможет играть…

Хотя «Бетису», думаю, тоже не хочется подставляться: слишком громким скандал получился.