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Олег САЛЕНКО: «Зозуля должен был сказать, что футбол вне политики»

Специалист поделился мнением о конфликте ультрас «Райо Вальекано» с украинским форвардом

  • 03.02.2017 18:16
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  • 4 комментария
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dynamo.kiev.ua. Олег Саленко
© dynamo.kiev.ua. Олег Саленко

Бывший игрок «Динамо» (Киев) и ряда испанских клубов Олег Саленко рассказал о своем видении скандальной ситуации, в которую угодил украинский легионер «Бетиса».

Когда смешивают политику и футбол – происходят неприятности

- Все это для меня просто удивительно и неприятно, – говорит Олег Саленко. - Когда в футбол вмешивается политика, то происходят непонятные вещи. Может, это специально подстроено? Кого это может устраивать? И причем тут Зозуля и нацизм? Это для меня загадка.

Фанаты «Райо» свое поведение не объясняют?

- Объясняют. Называют Зозулю фашистом и нацистом. Из-за футболки с гербом Украины, тризубом, в которой он прибыл в Испанию, и которую местные журналисты «идентифицировали», как эмблему «Правого Сектора».
- Это и есть причина. Футболист должен играть. Тем более, когда тебя приглашают в такой чемпионат, как Ла Лига. Остальные дела его не должны касаться.

Получается, Роман не знал, что его демонстрацию могут воспринять неоднозначно. А я ведь знаю испанцев очень хорошо, изучил их. У них на первом месте – эмоции, слушать ничего не хотят. Роме бы выступить в прессе, объясниться…

- Так он и выступил: опубликовал открытое письмо, в котором пояснил, что не является ни нацистом, ни фашистом – помогает детям и украинской армии.
- Нет, этого мало. Такое объяснение никогда бы там не приняли. Надо было просто сказать, что, мол, «я не прав, футбол – вне политики. А то, что происходит у меня в стране, – это мои проблемы, которые вас не касаются». Это надо было испанцам сказать.

Вспомните, как один из хоккеистов показал футболку с Путиным?

- Хоккеиста не помню, а игрока московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова, показавшего футболку с Путиным после матча Лиги Европы против турецкого «Фенербахче», помню.
- Это – из той же серии. Ходи в этой футболке в России – зачем ее на поле в Турции надевать? Политика не должна касаться футбола.

- Но это – разные вещи: Зозуля был в футболке с гербом своей страны.
- Да. Но все же: кому и что он хотел показать этим в Испании?

Ведь известно, что ситуация сложная, и это все происходит на фоне конфликта Украины с Россией. Многие пользуются такими моментами в своих целях.

И, вот, что скажу: у них в свое время тоже был диктатор Франсиско Франко. И многие из испанцев его, знаю, уважают до сих пор. Так, что отношение к происходящему у нас в Испании неоднозначное.

Раньше испанцев геополитика не интересовала

- Олег, вы ведь играли против «Райо Вальекано» в годы своей испанской карьере. Что помните об этом клубе?
- Конечно, играл. А мой друг хороший, Димка Радченко, с которым мы вместе выступали за сборную России, как раз в это время за «Райо» и играл.

Клуб – как клуб. Помню, у них долго президентом была женщина (легендарная бабушка Тереза Риверо, мать 13-ти детей, которая оставила свой пост в 2011 году в возрасте 76 лет. - прим.)

- Фанаты «Райо» всегда были странными?
- Я не замечал особых отличий от других. Скажу только, что раньше в Испании никто о геополитике не заикался. У них были свои проблемы, с теми же басками. И другие страны их вообще не интересовали!

Романа «сдал» президент

- Болельщики в Испании могут затравить игрока, не давая ему жизни? Теоретически, если бы Зозуля решил: «Да, плевать! Пусть освистывают – буду играть!» - могло бы получиться?
- Свист – не самое страшное. Вон, Пике из «Барсы» в Мадриде всегда освистывают. Посвистели бы, и забыли - дальше в действиях никто не пошел бы.

Но, я думаю, что на это никогда не решилось бы руководство клуба. Особенно сейчас, когда у «Райо» плохи дела с игрой, и они могут вылететь. Лишний конфликт в клубе ни одному президенту не нужен.

- Да, фанаты поставили ультиматум президенту Мартину Преса: если Зозуля придет, то ты - уйдешь!
- О чем я и говорю. В Испании руководство всегда решит: лучше «сдать», потерять одного игрока, чем идти на открытый конфликт с фанатами, с риском уйти в отставку. И это очень неприятно.

- Как Зозуле теперь быть?
- Совсем непонятно. «Бетису» держать его у себя полгода просто так, тоже смысла нет. Может, найдут какую-то страну, типа, абстрактного «Кот Д’Ивуара», где к правилам и законам «лояльное» отношение, и где он сможет играть…

Хотя «Бетису», думаю, тоже не хочется подставляться: слишком громким скандал получился.

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Комментарии
    Игорь Чемезов
    online
      Игорь Чемезов, 03.02.2017 18:49
    -1
    Вообще то Саленко Российский футболист! и родился в России !
    Ссылка
    bsdmk
      bsdmk, 03.02.2017 18:50
    +1
    Алкаш саленко и иуда!
    Ссылка
    yaroslavos
      yaroslavos, 03.02.2017 18:57
    +1
    Игорь Чемезов, 03.02.2017 18:49
    Вообще то Саленко Российский футболист! и родился в России !
    Саленко играл год за сборную Украины, потом 2 года за сборную России. Мать украинка отец русский. Сейчас живет в Украине. Вот и думай чей он
    Ссылка
    yaroslavos
      yaroslavos, 03.02.2017 18:57
    +1
    Игорь Чемезов, 03.02.2017 18:49
    Вообще то Саленко Российский футболист! и родился в России !
    Саленко играл год за сборную Украины, потом 2 года за сборную России. Мать украинка отец русский. Сейчас живет в Украине. Вот и думай чей он
    Ссылка
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