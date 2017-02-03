Atlantic Cup. Шахтер без труда разобрался с Ольборгом

Сегодня донецкий «Шахтер» проводил второй поединок товарищеского турнира Atlantic Cup, который проходит в португальском городе Алгарве. Такие игры носят исключительно подготовительный характер, и для тренеров важен не так результат, как отработка тактических схем и оттачивание игровых связей. Но соревновательный характер матчей, несомненно, подогревает к ним интерес не только у болельщиков, но и у футболистов. Уступив на старте турнира по пенальти чешскому «Яблонецу», «горняки» набрали одно очко и в турнирной таблице группы А опережали только своего сегодняшнего соперника. Датчане в первом поединке противостояли шведскому «Эребру» и потерпели поражение со счетом 0:1.



«Шахтер» сразу взял мяч под контроль, переведя игру к штрафной датского клуба. Остроту «горняки» не создавали, но защитная линия «Ольборга» находилась в постоянном напряжении. Активными действиями выделялся Фред, который раз за разом пытался вывести партнеров на завершающий удар. У датчан же контригра совсем не клеилась, чему способствовал высокий прессинг подопечных Паулу Фонсеки.



Справляющаяся с набегами «горняков» оборона датчан дрогнула во второй половине тайма. Сначала Бланко-Лещук головой с угла вратарской немного не попал в ворота, а уже в следующей атаке «Шахтер» открыл счет. Фред сделал передачу на ход Марлосу, который из правого угла штрафной пробил мимо голкипера. На этом неприятности для «Ольборга» не закончились, и через несколько минут подопечные Мортена Вигхорста пропустили второй гол. Бёрстинг в штрафной прихватил за руку Бернарда, арбитр назначил 11-тиметровый, а Марлос точным ударом реализовал приговор. До перерыва датчане получили возможность сократить отставание в счете: Йоаким Мехле из хорошей позиции не попал в ворота.



Во втором тайме осада штрафной «Ольборга» продолжилась. Датчане, совсем позабыв про атаку, пытались сдержать довольно острые прорывы «горняков». Но, несмотря на сопротивление оппонентов, «Шахтер» играл раскрепощенно и без видимого труда создавал острые моменты. В середине второй половины встречи Дентиньо не использовал выход один на один с Ларсеном, а вскоре Кучер после прострела с углового не попал в ворота.



После серии замен команда Фонсеки полностью обновила состав, а последним у «Шахтера» на поле вышел Виктор Коваленко, восстановившийся после повреждения. «Ольборгу» удалось перевести игру на половину поля донецкого клуба, но последнее слово осталось за «горняками». Кобин убежал по правому флангу и навесил на голову Борячуку, который установил окончательный счет в матче.



Своего последнего соперника по турниру «Шахтер» узнает позже, после результатов остальных поединков второго тура Atlantic Cup. А завтра «горняки» проведут контрольный матч с корейским клубом «Кванджу», который выступает в К-Лиге.



«Ольборг» - «Шахтер» - 0:3 (0:2)

- Ромеро Марлос, 34, 36, с пенальти, Андрей Борячук, 90

«Ольборг»: Николай Ларсен, Йоаким Мехле, Маркус Холгерссон, Якоб Альманн (Патрик Кристенсен, '66), Якоб Блобьерг, Оливер Абильгор (Каспер Слот, '79), Расмус Вюртц (Магнус Кристенсен, '67), Эдисон Флорес (Марко Майлингер, '67), Якуб Силвестр (Роберт Какито, '79), Фредерик Бёрстинг (Себастьян Грённинг, '79), Расмус Теллуфсен (Янник Поль, '86)

«Шахтер»: Никита Шевченко (Антон Каниболоцкий, '73), Александр Кучер (Иван Ордец, '73), Исмаили (Марсио Азеведо, '46), Максим Малышев (Николай Матвиенко, '73), Ярослав Ракицкий (Сергей Кривцов, '73), Дентиньо (Алан Патрик, '73), Дарио Срна (Василий Кобин, '73), Фред (Виктор Коваленко, '83), Ромеро Марлос (Вячеслав Танковский, '73), Густаво Бланко-Лещук (Андрей Борячук, '73), Бернард (Тайсон, '46)

- Ярослав Ракицкий, 61.





Удары (в створ): 4 (0) - 9 (5)

Угловые: 1 - 2

Оффсайды: 0 - 3



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