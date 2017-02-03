Антонио КОНТЕ: «Челси нужно держать ухо востро»

Антонио Конте убеждён, что «Челси» не стоит расслабляться в оставшихся играх сезона, и в субботу команду ожидает тяжёлый матч.

На предматчевой пресс-конференции, посвященной игре с «Арсеналом», главный тренер «синих» сообщил, что в команде нет травмированных футболистов.

Затем Конте оценил предстоящую встречу, вспомнив события матча между командами в первом круге.

«Это поражение случилось давно, но важно не забывать то поражение от «Арсенала»», — отмечает Конте.

«Это было крупное поражение, мы проигрывали 0:3 уже после первого тайма. Я всегда помню об этом поражении. Надеюсь, мои игроки о нём тоже не забывают, потому что завтра их ожидает сложный матч».

«С тех пор многое изменилось. Мы стали единой командой, мы хотим провести хорошую игру и постараться обыграть «Арсенал»».

«На данный момент очень важно использовать сложившиеся обстоятельства к выгоде команды. Мы находимся в хорошей форме и демонстрируем хороший футбол, играя на высоких скоростях. Сейчас у нас есть отличная возможность продемонстрировать это».

«Мы играем на своём поле, наши болельщики погонят нас вперёд, но, несомненно, мы должны сыграть очень внимательно».

«Я посмотрел их матч с «Уотфордом», и могу сказать, что иногда результат не соответствует содержанию игры. «Арсеналу» не повезло. «Уотфорд» провёл отличную игру, но у «Арсенала» было множество возможностей, чтобы забить и выиграть ту встречу».

«Арсенал» находится в хорошей форме, и странно, что они проиграли тот матч».

Итальянский тренер остался доволен итогами трансферного окна, отметив возвращение Натана Аке.

Он также ответил на заявления Пепа Гвардиолы, который после гостевой победы «Манчестер Сити» над «Вест Хэмом» заявил, что «Челси» не выиграет титул.

«Это естественная психология поведения для каждого тренера, который старается подбадривать своих футболистов и оказывать давление на соперников», — ответил Конте перед тем, как отметить, насколько изменился расклад сил в таблице АПЛ после сентябрьского поражения «Челси» в матче с «Арсеналом» и перехода его команды на схему 3–4–3».

«Я помню, что в сентябре мы отставали от «Манчестер Сити», кажется, на 7 очков. Так что, отвечая Пепу, могу сказать, что ситуация меняется очень быстро, даже если у тебя есть 10 очков отрыва от преследователя».

«На тот момент у «Манчестер Сити» было на 7 очков больше, чем у «Челси». После 18-ти матчей ситуация изменилась. Впереди ещё 15 матчей, и, отвечая на реплику Пепа, скажу, что мы должны их провести очень внимательно».

«Повторюсь: кто-то думает, что исход борьбы предрешён, но я в этом не уверен. Я уже боролся за титул в прошлом и знаю, что мы должны быть очень внимательны в оставшейся части сезона».

«Нам предстоит провести 15 матчей, а позади нас в таблице есть множество хороших команд», — утверждает Конте.

«Я привык повторять своим игрокам: важнее обращать внимание на свою игру, а не на соперников».

«Очень важно держать ухо востро! У меня есть определенный тренерский и игроцкий опыт. Я хочу, чтобы наша команда сохраняла высокую концентрацию. Я, мои игроки, клуб, фанаты. Может случиться всё, что угодно, если все мы не продемонстрируем должного настроя».