СИВАКОВ: «За все время в Украине я не понял, что происходит в стране»

– В чемпионат России вы перешли одновременно с Луисом Адриано, которого знаете по играм за «Черноморец» и «Зарю». Против него сложно играть?

– Как сейчас помню, на каждой установке тренеры говорили: «Шахтер» сильно простреливает на ближнюю штангу, где играет Луис Адриано, будьте внимательны! Но в игре Адриано все равно оказывался первым на мяче и забивал. Даже сложно сосчитать, сколько штук он наколотил именно из этой зоны. Хотя, повторюсь, об этой особенности все знали.

– Евгений Селезнев на вопрос о том, что в «Украине катают договорняки», ответил: «Так же, как и у вас». Что скажете вы: 0 побед «Ильичевца» над «Шахтером» в 38 матчах – это нормально?

– «Ильичевец», кстати, уже в первой лиге. А по поводу вашего примера приведу свой. Когда был в «Черноморце», «Шахтер» играл с «Зарей», где тоже было много арендованных футболистов «Шахтера». И тогда все тоже говорили, что результат известен. Но в итоге «Заря» выиграла 1:0 – и именно эти трех очков «Шахтеру» не хватило для того, чтобы выиграть чемпионат.

– В «Заре» вы застали переезд команды из Луганска в Запорожье. Было страшно?

– Больше волновались родственники. Я-то раньше играл за «Черноморец» и видел, что все нормально. Могу сказать, что за все время в Украине я не понял, что происходит в стране. Да, по телевизору все показывали. Но был в Одессе, где город жил своей жизнью, играл в Запорожье, приезжал в Киев и нигде не видел ничего экстраординарного. Да, я не посещал Луганск и Донецк, где это происходило, но в остальных городах все было спокойно. Хотя на чемпионате ситуация в Украине, конечно, отразилась: многие топ-игроки уехали, некоторые команды снялись из-за проблем с финансированием, упала посещаемость.

– Как в Украине отнеслись к вашему решению перейти в российский клуб?

– Спокойно. Возможно, весь негатив просто прошел мимо меня и не попался на глаза. А, может, никто не отреагировал, потому что я белорус, а не украинец. Хотя в «Оренбург» меня звали еще летом, но я решил остаться – «Заря» пробилась в Лигу Европы, а мне хотелось поучаствовать и помочь. Только зимой, когда из России обратились снова, мы встретились, переговорили и я сказал: «Согласен».