Сергей НАЗАРЕНКО: «Закончил ли я карьеру? Решения еще нет, думаю...»

Информация о том, что 36-летний полузащитник Сергей Назаренко завершил профессиональную карьеру, на поверку оказалась недостоверной. Один из символов «Днепра» 2000-х пока не принял окончательного решения - продолжать активные выступления или уж лучше повесить бутсы на гвоздь.
- Закончил ли я карьеру? - переспросил Назаренко. - Решения нет, еще думаю...
Напомним, что опытный полузащитник покинул «Днепр» по окончании осенней части нынешнего чемпионата.
Источник — Footboom
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