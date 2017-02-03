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Сергей НАЗАРЕНКО: «Закончил ли я карьеру? Решения еще нет, думаю...»

Опытный полузащитник пока не повесил бутсы на гвоздь

  • 03.02.2017 17:38
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ФК Днепр. Сергей Назаренко
© ФК Днепр. Сергей Назаренко

Информация о том, что 36-летний полузащитник Сергей Назаренко завершил профессиональную карьеру, на поверку оказалась недостоверной. Один из символов «Днепра» 2000-х пока не принял окончательного решения - продолжать активные выступления или уж лучше повесить бутсы на гвоздь.

- Закончил ли я карьеру? - переспросил Назаренко. - Решения нет, еще думаю...

Напомним, что опытный полузащитник покинул «Днепр» по окончании осенней части нынешнего чемпионата.

Источник — Footboom

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