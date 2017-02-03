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Ольборг – Шахтер: состав горняков

Бланко-Лещук начнет матч в основе донецкой команды

  • 03.02.2017 17:30
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

3 февраля «Шахтер» в рамках турнира Atlantic Cup встречается с датским «Ольборгом». Вашему вниманию – состав дончан.

«Шахтер»: 26. Шевченко, 33. Срна (к), 5. Кучер, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 8. Фред, 17. Малышев, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 10. Бернард, 99. Лещук

Запасные: 30. Пятов, 32. Каниболоцкий, 55. Кудрик, 14. Кобин, 18. Ордец, 25. Матвиенко, 38. Кривцов, 66. Азеведо, 12. Алан Патрик, 24. Танковский, 28. Тайсон, 74. Коваленко, 41. Борячук

Главный тренер: Паулу Фонсека

ОЛЬБОРГ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — ФК Шахтер

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