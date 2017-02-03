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Адриан Бутройд назначен тренером молодежной сборной Англии

Контракт со специалистом рассчитан до 2020-го года

  • 03.02.2017 17:18
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Адриан Бутройд утвержден в должности главного тренера молодежной сборной Англии.

Бутройд временно возглавил «молодежку» в сентябре прошлого года после ухода Гарета Саутгейта в главную сборную страны. В первом матче под началом Бутройда англичане обыграли в гостях Казахстан (1:0) и отобрались в финальную часть чемпионата Европы, которая этим летом пройдет в Польше.

«Руководить сборной Англии на молодежном чемпионате Европы - честь для меня, - подчеркнул Бутройд, который ранее возглавлял сборную юношей до 19 лет. - В последние месяцы я тесно работал с этой командой и знаю, что мы способны достичь успеха в Польше».

«Последние турниры многому научили ребят. Этим летом наступит следующая глава в их развитии как игроков национальной сборной», - добавил Бутройд.

Бутройд известен по работе с «Уотфордом» и «Ковентри Сити». Его контракт с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до 2020 года.

Источник — УЕФА

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