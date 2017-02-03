Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «Шальке не хватает голов наших нападающих»

В грядущую субботу кнаппенам предстоит сложная задача. В первом гостевом матче 2017 года «Шальке» предстоит помериться силами с лидером чемпионата мюнхенской «Баварией». Немецкий Рекордмайстер в текущем сезоне не потерпел ни одного поражения на «Альянц Арене». Тем не менее, «королевские синие» не собираются раньше времени выбрасывать белый флаг. «Мы поставили перед собой цель зацепиться за очки», - сказал Маркус Вайнцирль.

«В последние дни мы хорошо тренировались, парни работали очень энергично», - рассказал главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль, который вместе со своими подопечными детально проанализировал поражение против «Айнтрахта» Франкфурт со счетом 0:1. «Мы играли не лучшим образом, испытывали проблемы с владением мячом и создали немного моментов. Мы должны это улучшить. В Мюнхене нам не дадут часто бить по воротам, поэтому мы должны будем хладнокровно использовать те немногие моменты, что нам предоставятся».



Вайнцирль подчеркнул, что будет важно показать смелую игру на протяжении всех 90 минут. «В матче первого круга мы сыграли на кураже и были близки к тому, чтобы заработать очки», - сказал тренер, который хочет увидеть похожую игру, но с другим результатом. В том матче команды боролись большую часть встречи на равных, но Рекордмайстер в итоге отпраздновал победу благодаря голам Роберта Левандовски и Йозуа Киммиха в концовке матча.



Вайнцирль ожидает, что «Бавария» после побед во Фрайбурге и Бремене (в обоих случаях 2:1) подойдет предельно мотивированной к первому домашнему матчу года. «В предыдущих матчах «Бавария» не доминировала как обычно и поэтому они постараются на глазах родных болельщиков показать свой лучший футбол», - отметил Вайнцирль. В своих планах наставнику «Шальке» пришлось снова столкнуться с кадровыми проблемами.

Гвидо Бургшталлер из-за мышечных проблем не тренировался на этой неделе. Прервать тренировочный процесс пришлось и Эрику Максиму Шупо-Мотингу. «Участие обоих под вопросом», - сказал Вайнцирль, который также возможно не сможет рассчитывать на Макса Майера. Полузащитник восстановился после болезни и ушиба ребра, но пока что еще не готов на сто процентов. «Посмотрим как Макс будет себя чувствовать и затем примем решение», - сказал Вайнцирль.



«В текущем сезоне нам не хватает от восьми до десяти голов в исполнении нападающих. Это не отговорка, это факт. Наши кадровые потери очень сложно восполнить», - подчеркнул Вайнцирль, которому по-прежнему приходится обходится без Бреля Эмболо и Франко Ди Санто.



Зато идут дела в гору у Класа-Яна Хунтелара. Три с половиной месяца спустя голландец снова тренируется вместе с командой. Возможно нападающий даже попадет в заявку на предстоязий матч. «При нормальных обстоятельствах мы, скорре всего, не стали бы включать в заявку Класа-Яна. Но мысейчас находимся в положении, когда нужны все силы».