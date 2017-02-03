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Роман ЗОЗУЛЯ: «Я – не фашист, и я не боюсь ультрас»

Украинский форвард объявит свое решение о месте продолжения карьеры в понедельник

  • 03.02.2017 16:32
  • 1686 просмотров
  • 14 комментария
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as.com. Роман Зозуля (слева)
© as.com. Роман Зозуля (слева)

Украинский форвард Роман Зозуля рассказал о своем видении ситуации с фанатами «Райо Вальекано», а также о том, что повлияет на его решение о месте продолжения карьеры.

- Как вы себя чувствуете?
- Я не боюсь. Но мне обидна такая ситуация. Я просто хотел помочь себе, помочь «Райо Вальекано», и я сожалею о том, что случилось. В четверг я встретился с представителями Ла Лиги, и он предложили мне два варианта: или я играю за «Райо Вальекано», получив гарантии безопасности для себя и своей семьи, или возвращаюсь в «Бетис» и просто тренируюсь с командой. Я просил, гарантируют ли они безопасность моему сыну, они ответили, что с этим не будет проблем.

- Какое решение вы приняли?
- Футбол – это моя жизнь, но, если выбирать между футболом и семьей, я выберу семью. Я не боюсь ни ультрас, ни чего-либо другого, но я опасаюсь за свою семью. У меня есть время до понедельника, чтобы принять решение.

- Мнение вашей семьи значительно повлияет на ваш выбор?
- Конечно, это самое главное для меня.

- Если бы пришлось принимать решение прямо сейчас, что бы вы выбрали?
- Я буду думать и о своем выборе объявлю в понедельник.

- Что вы можете сказать обо всех этих фото и видел с вами?
- Как они могут называться ультрас, если они даже не стали говорить со мной лицом к лицу? Когда я приехал, то услышал только обвинения и оскорбления. Я сказал им, что готов ответить на их вопросы и обвинения.

Меня обвиняют в поддержке украинской армии, называя за это фашистом. Я же поддерживаю украинскую армию в борьбе против пророссийских террористов.

- Что бы вы сказали фанатам?
- Я бы объяснил, что я – не фашист. Я убежден, что, если бы то, что произошло в Украине, произошло в Испании, то многие испанские ребята отправились бы защищать свою страну, как случилось на моей родине. Если бы люди оказались без лекарств, одежды или продуктов питания, то многие испанские игроки помогли бы им, чтобы защитить свою страну.

Источник — As.com

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Комментарии
    Megasuperfan
    Megasuperfan, 03.02.2017 17:02
    +15
    Рома, держись! Ватников хватает везде!
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    Кепік
      Кепік, 03.02.2017 17:07
    +11
    Вот именно! Националист, а не нацист!!! А то тут некоторые индивидуумы кидают какие то фэйковые страницы и с инфой мол типа Рома нацист. Рома - горжусь, что в моей стране есть такие патриоты ка ты!
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    bocyk-71
    bocyk-71, 03.02.2017 17:12
    +7
    Нам бы побольше таких спортсменов,как Роман! Это настоящие патриоты!!!
    Ссылка
    Sradnik2017
    Sradnik2017, 03.02.2017 17:20
    -16
    Лучше бы ты был просто хорошим футболистом, тогда всего этого не было. А так только и остается - с детства мечтал играть за Срайо Вальекано.
    Ссылка
    Ilsinalim
      Ilsinalim, 03.02.2017 17:21
    -15
    Ты не фашист. Ты дурачок. Если патриот - иди на фронт. А не пиарся за счет войны и фоткайся с военными. По этому получил что хотел.
    Ссылка
    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 03.02.2017 17:25
    +2
    интересно что думают сепараненко и малышев
    Ссылка
    Marshall__TRAMP
    online
    Marshall__TRAMP, 03.02.2017 17:27
    -15
    bocyk-71, 03.02.2017 17:12
    Нам бы побольше таких спортсменов,как Роман! Это настоящие патриоты!!!
    Ну нет, только не это. У нас и так большие проблемы в большом спорте, а здесь можем просто исчезнуть со спортивной карты мира с такими "хероями".
    Ссылка
    mihaill2009
      mihaill2009, 03.02.2017 17:32
    -15
    Sradnik2017, 03.02.2017 17:20
    Лучше бы ты был просто хорошим футболистом, тогда всего этого не было. А так только и остается - с детства мечтал играть за Срайо Вальекано.
    Так разве у этих так называемых фанатов,у которых козломордые уши торчат есть претензии к Зозуле,как к футболисту?
    Ссылка
    Marshall__TRAMP
    online
    Marshall__TRAMP, 03.02.2017 17:34
    -14
    Интересно, он успеет повторить путь Нади Савченко - от героя нации, до ватника и агента Путина!
    Ну или успеть отхватить просто тепленькое место, типа депутата. Футболер то нулевый.
    Ссылка
    gawassi
      gawassi, 03.02.2017 17:36
    -16
    фашист стопудово я давно ето говорил!!!
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    twister18
    online
      twister18, 03.02.2017 17:37
    -14
    Рома нужно было не лезть в это дело с бойцами АТО, а играть в футбол,тогда бы и не было этих проблем,Ты футболист,а не политик,а патриотов сейчас и без тебя хватает,особенно диванных.
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    notarpolyakov
    online
      notarpolyakov, 03.02.2017 17:42
    +2
    Рома, молодец! Патриот, Гражданин Украины! Личность. УВАЖАЮ. Украина наша и мы её не отдадим. Слава Україні!
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    Marshall__TRAMP
    online
    Marshall__TRAMP, 03.02.2017 17:44
    -9
    Наши братаны пшеки таким вообще-то ухи режут, пусть спасибо скажет, что это Испания.
    Ссылка
    twister18
    online
      twister18, 03.02.2017 17:49
    -3
    Marshall__TRAMP, 03.02.2017 17:44
    Наши братаны пшеки таким вообще-то ухи режут, пусть спасибо скажет, что это Испания.
    Мало режут)).
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