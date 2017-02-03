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Сеск ФАБРЕГАС: «У нас с Костой фантастическое взаимопонимание»

Футболист «Челси» очень доволен игрой испанского форварда

  • 03.02.2017 16:25
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ФК Челси. Сеск Фабрегас
© ФК Челси. Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас, у которого сформировалось отличное взаимопонимание с Диего Костой, отмечает важность адаптации полузащитника к стилю игры нападающего своего команды.

В эксклюзивном интервью шоу «Челси-ТВ» под названием «Сеск Фабрегас — мастер паса» испанец рассказал о своем умении вскрывать оборону соперника проникающими передачами, а также о своей способности привыкать к манере игры нападающего своей команды.

На протяжении своей карьеры Фабрегас ассистировал разным форвардам, и есть не так много футболистов, которые превосходят по уровню игры Диего Косту.

Фабрегас и Коста одновременно перебрались на «Стэмфорд Бридж» из чемпионата Испании. В «Челси» у игроков сложились хорошие отношения. Именно в матче с «Арсеналом» в октябре 2014 года Сеск Фабрегас отдал великолепную длинную передачу на ход Диего Косте, который убежал от защитников «канониров» и отправил мяч в сетку.

«Разумеется, Диего был очень важным игроком для «Челси» и «Атлетико» в последние 5–6 лет, он является одним из лучших нападающих в мире», — сказал Фабрегас в интервью «Челси-ТВ».

«У нас с Диего фантастическое взаимопонимание, не только на поле, но в жизни. Я считаю его своим другом, он отличный парень. Мне нравится играть в одной команде с настоящими победителями, и Коста, определенно, относится к числу таких игроков. Если с ним удается наладить взаимопонимание на поле, он будет реализовывать практически каждую твою голевую передачу. Это просто фантастика».

«Мы играли друг против друга в чемпионате Испании, но по-настоящему не были знакомы. Я помню наш совместный дебют, когда мы впервые начали налаживать взаимопонимание на поле и организовали гол».

Любая встреча с «Арсеналом», который «синие» примут в эту субботу на «Стэмфорд Бридж», является для Фабрегаса особенным событием, поскольку испанец провел до переезда в «Барселону» 8 лет в клубе.

Фабрегас рассуждает о способностях некоторых нападающих, с которыми он играл в «Челси» и в «Арсенале».

«Тебе приходится подстраиваться под стиль игры нападающего твоей команды, потому что кто-то быстрее двигается, кто-то любит получать мяч прямо в ноги, кто-то любит совершать резкие рывки, когда ты находишься в атакующей тройке».

«Нападающие вроде Диего Косты предпочитают длинные передачи, и за последние два с половиной сезона иногда я отдавал на него передачи со своей половины поля. Это очень длинные забросы, и Диего крайне быстрый и сильный нападающий, поэтому к такой игре приходится привыкать».

«Играть с Диего Костой или Тьери Анри — не одно и то же, что и, скажем, Давидом Вильей или Эдуардо, с которым я выступал за «Арсенал». Они играют на грани офсайда и любят резкие ускорения, поэтому, возможно, ты должен играть, располагаясь ближе к ним».

«С Костой, Ван Перси, Адебайором и Тьери ты можешь играть, располагаясь ближе к своим воротам, и знать, что в любой момент у тебя появится возможность сделать острую передачу в атаку».

Источник — ФК Челси

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