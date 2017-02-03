Нефтяник сыграл вничью с молодежью Днепра

Во вторник, после нескольких дней отдыха, молодежная команда «Днепра» начала второй этап подготовки к весенней части сезона. Его игровая часть составит как минимум четыре контрольных матча, один из которых днепряне сыграли сегодня. Соперником выступил ахтырский «Нефтяник», один из самых авторитетных клубов отечественной первой лиги.

Нынешней зимой команда Александра Поклонского уже играла с представителем второго по рангу дивизиона отечественного футбола — харьковским «Гелиосом», однако немногим более двух недель назад ребятам противостояли исключительно находившиеся на просмотре в Харькове исполнители. Сегодня таковые были и в клубе из Ахтырки, но по количеству они явно уступали той группе игроков, что осенью несли на себе основную тяжесть турнирной борьбы. Так что, пожалуй, именно отчетный поединок в сравнении с уже состоявшимися, оказался для нашей «молодежки» самым полезным.

Правда этому спаррингу явно не хватило зрелищности и интриги. Красноречивым свидетельством этому был тот факт, что первый удар в матче был нанесен лишь на 21-й минуте, когда на входе в штрафную «Нефтяника» надежность его голкипера Юрчука проверил Алексей Бандурин. Через три минуты гости ответили своей острой атакой, в завершении которой с нескольких метров намного выше цели пробил Бояринцев.

И это были, по сути, все запоминающиеся эпизоды в первой сорокапятиминутке, атакующим действиям команд в которой существенно недоставало скорости. Несколько оживилась игра после перерыва, и в большей степени это касалось «Днепра». Явно на пользу команде пошло появление в середине поля двух Александров — Беляева и Назаренко, а на острие атаки — Владислава Супряги. Именно с участием этого трио было создано два голевых момента. Сначала на 54-й минуте тонкой разрезающей передачей Беляев вывел на удар под небольшим углом Супрягу, однако в ближнем бою Влад не сумел переиграть занявшего последний рубеж «Нефтяника» Данковича. А через три минуты Назаренко отобрал мяч в штрафной ахтырчан у соперника, пробил мимо голкипера, но путь мячу в ворота преградил защитник гостей.

В свою очередь, соперник также мог выжать что-то существенное из двух эпизодов вблизи ворот «Днепра». На экваторе тайма экс-форвард нашей молодежной команды Владислав Войцеховский бил с ходу метров с 12-ти в ближний угол, однако заменивший Ивана Пономаренко Виктор Бабичин был надежен. А уже в компенсированную к тайму минуту после подачи углового чуть выше ворот пробил головой с нескольких метров защитник «Нефтяника» Ираклий Циколия.

В итоге спарринг завершился нулевой ничьей, более чем справедливой, поскольку по большому счету никто из соперников на победу не наиграл.

«Днепр» (U-21) — «Нефтяник» Ахтырка — 0:0

«Днепр» (U-21): Пономаренко Иван (Бабичин Виктор, 46), — Бондарь Дмитрий, Палюх Сергей, Кирычук Владимир, Кулинич Александр (Семенов Дмитрий, 46), — Войтиховский Максим, Вергун Дмитрий (Ильин Олег, 65), Бандурин Алексей (Назаренко Александр, 46), Будняк Иван (Беляев Александр, 46), Костышин Денис (Бандурин Алексей, 71), — Михайленко Иван (Супряга Владислав, 46).

«Нефтяник» (стартовый состав): Юрчук, Бояринцев, Билый, Передистый, Поднебенной, Лозовой, Сондей, Пасич Геннадий, три игрока на просмотре.

На замены выходили: Данкович, Циколия, Власюк, Зайчук, Герт, Войцеховский, Антюх, Пасич Евгений, Черний, Лапин, два игрока на просмотре.