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Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Зозуля для меня – это цвет нации»

Экс-игрок «Карпат» выразил поддержку украинскому форварду

  • 03.02.2017 15:50
  • 659 просмотров
  • 5 комментария
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theballsports.com. Михаил Кополовец
© theballsports.com. Михаил Кополовец

Украинский футболист Михаил Кополовец выразил поддержку Роману Зозуле в ситуации с фантами «Райо Вальекано».

«На мой взгляд происходит подмена понятий – Роман Зозуля стал жертвой какой-то непонятной аферы. Футболист из Украины приехал в Испанию в одежде с изображением национального символа. Эти фанаты «Райо Вальекано» слишком много на себя берут. Мне просто по-человечески жаль Зозулю. Одноклубники из «Бетиса» украинца поддерживают – это тоже красноречивый факт».

Я одобряю поступок Романа – он патриот своей страны. У него абсолютно естественное желание – поддержать наших бойцов, своих друзей. Мы все знаем, какой этот парень – он делает это искренне. Зозуля для меня – это цвет нации. Наши герои противостоят агрессору на востоке, а Роман помогает им в тылу. Я знаю его лично, хотя тесно не общаюсь с ним, но хочу выразить ему свою поддержку», – считает Кополовец.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 03.02.2017 16:23
    +6
    Молодець Місько
    Ссылка
    Олег Кравчук
      Олег Кравчук, 03.02.2017 16:47
    +7
    Так і є ,Зозуля герой нашої країни,на відміну від дамбасо зрадників!
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    Sradnik2017
    Sradnik2017, 03.02.2017 16:55
    -6
    Ну х.ули, какие херои, такая страна. Он бы еще с портретом кошкодава туда поперся.
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    Іванко Іваночко
      Іванко Іваночко, 03.02.2017 17:10
    +1
    Sradnik2017, 03.02.2017 16:55
    Ну х.ули, какие херои, такая страна. Он бы еще с портретом кошкодава туда поперся.
    Ну ти напевно з серпом і молотом ходиш. В голові - так точно.
    Ссылка
    ram-le
    ram-le, 03.02.2017 17:29
    0
    Вообще-то он известен как футболист. Но, видимо, это уже совсем другая история...
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