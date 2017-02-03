Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Зозуля для меня – это цвет нации»

Украинский футболист Михаил Кополовец выразил поддержку Роману Зозуле в ситуации с фантами «Райо Вальекано».

«На мой взгляд происходит подмена понятий – Роман Зозуля стал жертвой какой-то непонятной аферы. Футболист из Украины приехал в Испанию в одежде с изображением национального символа. Эти фанаты «Райо Вальекано» слишком много на себя берут. Мне просто по-человечески жаль Зозулю. Одноклубники из «Бетиса» украинца поддерживают – это тоже красноречивый факт».

Я одобряю поступок Романа – он патриот своей страны. У него абсолютно естественное желание – поддержать наших бойцов, своих друзей. Мы все знаем, какой этот парень – он делает это искренне. Зозуля для меня – это цвет нации. Наши герои противостоят агрессору на востоке, а Роман помогает им в тылу. Я знаю его лично, хотя тесно не общаюсь с ним, но хочу выразить ему свою поддержку», – считает Кополовец.