Кристиан ПАС: Бланко-Лещук повлиял на мое решение о переходе в Карпаты

Аргентинец Кристиан Пас - игрок «Карпат». Львовяне договорились с бывшим клубом футболиста - «Темперлее» - о полугодовой аренде игрока. По ее завершении «Карпаты» имеют право полноценного выкупа. По призванию Пас должен усилить оборону команды Дулуба, ведь действует на позиции центрбека.
Кристиан Пас:
- В Аргентине мне сообщили, что есть возможность поиграть за «Карпаты», и я согласился на переход. Очень хорошо о клубе отзывался Густаво Бланко-Лещук, и это существенно повлияло на мое решение. Мне нравится подключаться к атакам, но моя главная задача - защита. И, собственно, надо лучше его выполнять, а потом уже думать о нападении.
Источник — ТК Футбол
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