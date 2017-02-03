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Кристиан ПАС: Бланко-Лещук повлиял на мое решение о переходе в Карпаты

Аргентинский футболист рассказал о том, почему решил выбрать украинский клуб

  • 03.02.2017 15:39
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ФК Карпаты. Кристиан Пас
© ФК Карпаты. Кристиан Пас

Аргентинец Кристиан Пас - игрок «Карпат». Львовяне договорились с бывшим клубом футболиста - «Темперлее» - о полугодовой аренде игрока. По ее завершении «Карпаты» имеют право полноценного выкупа. По призванию Пас должен усилить оборону команды Дулуба, ведь действует на позиции центрбека.

Кристиан Пас:

- В Аргентине мне сообщили, что есть возможность поиграть за «Карпаты», и я согласился на переход. Очень хорошо о клубе отзывался Густаво Бланко-Лещук, и это существенно повлияло на мое решение. Мне нравится подключаться к атакам, но моя главная задача - защита. И, собственно, надо лучше его выполнять, а потом уже думать о нападении.

Источник — ТК Футбол

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