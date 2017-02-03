Степан МАТВИИВ: «Состав Динамо ослабел этой зимой»

Експерт зазначає, що цієї зими команда Сергія Реброва ослабила склад.
«Я здивований тим, що київське «Динамо» має проблеми на трансферному ринку, - сказав Степан Матвіїв, - Команда відпустила хороших гравців і зробила ставку на молодь. Та все одно слід було зробити підсилення, адже кияни відстають від «Шахтаря» аж на 13 очок. Треба робити висновки і робити солідні придбання. На мою думку, цієї зими «Динамо» ослабило склад... Не втримали Макаренка. Шкода, бо це гравець рівня збірної України. А щодо «Шахтаря», то клубові не конче цієї зими підсилюватися. Команда цілеспрямовано крокує до чемпіонства і робить придбання лише на ті позиції, які потребують підсилення. Як-от Бланко-Лещук, який гратиме в атаці «Шахтаря».
Источник — ПлюсСпорт
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