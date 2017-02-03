Степан МАТВИИВ: «Состав Динамо ослабел этой зимой»

Поток влажных фантазий В отсутствии аргументов остается только похрюкивать. :-...

Устали от войны? А кто кричал "путин, введи войска"??? За что боролись, на то и напорол...

Самі вигні!!@ Бандера в свої часи дав по рилу москалям,а ті щурі повтікали. !!! САМІ ВИННІ!!!!

Ох, ну кому как не крымчанам знать про предательство!? Когда вас даже русня презирает, потому что...

В Крыму тоже все это кричали, и ничего, очень довольны, что гражданами другой страны стали.

Я болельщик Шахтер, но хоть бы раз сказали: Россия прочь с Донбасса. А то мутят и мутят.

Очередной глашатай.

По логіці, завжди після капітана нив циган... Хто зна, може зараз з Петрограда буде "вещать&...