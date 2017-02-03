Дарио СРНА: «Этот регион устал от войны»

Дарио Срна высказал свое мнение касательно войны на Донбассе.
«Эти люди, этот город, этот регион устал от войны. Люди нуждаются в мирной, спокойной жизни. Они этого заслуживают. Держитесь, мы с вами», - написал Дарио Срна в Instagram.
Ранее напомним, о ситуации на Донбассе высказались игроки «Шахтера» Тарас Степаненко и Максим Малышев.
Эти люди, этот город, этот регион устал от войны. Люди нуждаются в мирной, спокойной жизни. Они этого заслуживают. Держитесь, мы с вами#donetsk#donbass #🙏🏻 These people, this city, this region is tired of war. All they need is peaceful, calm life. They deserved it. Hang in there, we are with you#donetsk #donbass #peace #🙏🏻
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sunsay88, 03.02.2017 15:47 MSukoshvili, 03.02.2017 15:33 sunsay88, 03.02.2017 15:28 "Они этого заслуживают". Хорошие слова, только заслуживают они совсем другого, из-за этих "людей" теперь страдают миллионы, за все в этой жизни нужно платить и они еще получат свое ! У таких как ты, вечно кто-то другой виноват. Т.е. ВСУ там стреляют из арты, а твоя жопа из-за них в тепле от тарифов страдает.Я все правильно понял? Нет, не правильно понял. Я имел ввиду что каждый который кричал на стадионе "беркут-беркут", кто топтал наш флаг, кто звал "казаков", шакалов кадырова, войска орды, все будут наказаны и каждому свое вернется ! В Крыму тоже все это кричали, и ничего, очень довольны, что гражданами другой страны стали.
Ох, ну кому как не крымчанам знать про предательство!? Когда вас даже русня презирает, потому что предателей не любят нигде !
В отсутствии аргументов остается только похрюкивать.
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