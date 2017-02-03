Карпаты начали второй сбор

Після тижневої перерви карпатівці повернулися на зелені поля турецького Середземномор’я. Комфортний переліт та переїзд до готелю не забрав у гравців сил, тож вже зранку на команду чекало повноцінне тренування. Зрештою, карпатівці і так перебували в тонусі, адже останні дні працювали на базі в Брюховичах.
На відміну від перших зборів, у таборі основи з’явився фланговий оборонець Андрій Маркович, натомість Володимир Сениця, Ігор Богач та Ігор Карпенко працювали на сусідньому полі із молодіжною командою.
Тим часом новоспечені карпатівці Олексій Дитятьєв, Віктор Хомченко та Крістіан Пас вливаються в колектив і вникають в філософію гри Олега Дулуба. Загалом, команда виглядає значно сильнішою, аніж на початку перших зборів. У гравців з’явилося більше свіжості, а організм легше переносить серйозні навантаження.
Источник — ФК Карпаты
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