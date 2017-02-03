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Игорь КОСТЮК: «Молодежь Динамо набралась опыта»

Член тренерского штаба «Динамо» U-21 рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 03.02.2017 14:55
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ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
© ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Ассистент старшего тренера «Динамо» U-21 Игорь Костюк подвел итоги осенней части сезона и поделился планами команды на весеннюю.

— Довольны ли вы первой частью сезона в исполнении ваших футболистов? За счет чего команда может прибавить весной?
— Наша первостепенная задача — готовить игроков для первой команды, делать все, чтобы они прогрессировали. И с начала сезона восемь человек отправились туда, считаю, мы все плодотворно поработали. Ребята набрались опыта, начали прогрессировать, по сравнению со стартом сезона увереннее чувствовали себя на поле. В первую очередь в командной игре, и тактике все сделали шаг вперед.

— Назовите лучшие и худшие матчи вашей команды.
— Хороший или плохой для нас матч — это урок и когда дела не складываются, это тоже хорошо, потому что есть над чем работать. Также хорошие матчи это закрепление материала, над которым мы работаем.

— Кто из ваших футболистов наиболее явно прогрессировал? Кто заслуживает весной сыграть на более высоком уровне?
— По персоналиям не хочу называть, в целом вся команда показала прогресс. Поэтому и обратили на них внимание тренеры первой команды.

— С кем из игроков будете прощаться? По каким причинам?
— От нас, из U-21, только Миша Удод ушел, а остальные все игроки с нами.

— Что позитивного или негативного принес новый сезон? Какие есть пожелания или замечания?
— В целом все положительно. Понятно, что зимой приходилось на искусственных полях играть, но в любом случае это не накладывало отпечаток. Не было такого, что играли на снегу, по воде или по болоту, в целом все хорошо было.

— Какие планы на зимний перерыв? Где и когда пройдут сборы? Кем и как планируете усилиться?
— Некоторые ребята поедут с командой U-19, которая будет в Юношеской лиге УЕФА играть. Они 5-го числа летят в Турцию на сборы. А те игроки, которые не поедут, остаются с нами, и мы будем работать в Киеве. 24 февраля у нас первая игра.

Источник — ФК Динамо Киев

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