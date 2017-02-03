Роман САНЖАР: «Проделанной работой в Киеве я недоволен»

Наставник «Олимпика» Роман Санжар рассказал о подготовке к весенней части сезона и работе команды на трансферном рынке.



- Позади начальный этап подготовки, проведенный в Киеве. Довольны ли вы, как он прошел?

- Не до конца доволен. У нас много ребят травмировалось, да и работать нам приходилось далеко не в оптимальных условиях. Если мы играли на Мемориале Макарова на искусственном поле под крышей, то параллельно с этим были вынуждены работать на мерзлой синтетике на улице. К такому переходу ребята не были готовы.



К примеру, так травмировался Володя Доронин, были повреждения и у других ребят.



В этом плане проделанной в Киеве работой я остался недоволен. А в целом мы заложили фундамент беговой работой, получили определенный объем необходимой нагрузки. Теперь 1 февраля прилетели в Турцию, и здесь будем работать совершенно по-другому.



- Брикнер уже подписан. Чем он смог вас убедить, или же вы предварительно вели его?

- Брикнер тренировался с нами еще в концовке осенней части сезона, когда первая лига уже ушла на зимний отдых, а мы еще играли. Хорошо смотрелся он и во время начального зимнего цикла подготовки. Он нас, можно сказать, убедил всеми своими лучшими качествами, что его уже можно подписать.



- В январе команду покинули Владимир Танчик и Артем Барановский. Их уход - потеря для клуба?

- Да, однозначно. Но мы не могли препятствовать желанию самих ребят. У нас имелась договоренность о том, что они покинут команду сразу же, как только у них появится такое желание. К примеру, у Танчика появился хороший с финансовой точки зрения вариант продолжения карьеры. Мы не могли действовать против стремления игрока и противиться его уходу. Мы поступили цивилизовано и согласно имеющимся договоренностям.



- В Турцию вы взяли четырех просматриваемых - Михаила Сергийчука, Александра Ермаченко, Дмитрия Батищева и Евгения Захарченко. Как вам их перспективы?

- Первые впечатления об их возможностях у нас уже есть, а в Турции мы продолжим просматривать их на нормальных полях. Дальнейшая судьба игроков сейчас находится исключительно в их руках.