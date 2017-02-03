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Роман САНЖАР: «Проделанной работой в Киеве я недоволен»

Тренер «Олимпика» - о подготовке донецкого клуба ко второй части сезона

  • 03.02.2017 14:38
  • 416 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Олимпик
© ФК Олимпик

Наставник «Олимпика» Роман Санжар рассказал о подготовке к весенней части сезона и работе команды на трансферном рынке.

- Позади начальный этап подготовки, проведенный в Киеве. Довольны ли вы, как он прошел?
- Не до конца доволен. У нас много ребят травмировалось, да и работать нам приходилось далеко не в оптимальных условиях. Если мы играли на Мемориале Макарова на искусственном поле под крышей, то параллельно с этим были вынуждены работать на мерзлой синтетике на улице. К такому переходу ребята не были готовы.

К примеру, так травмировался Володя Доронин, были повреждения и у других ребят.

В этом плане проделанной в Киеве работой я остался недоволен. А в целом мы заложили фундамент беговой работой, получили определенный объем необходимой нагрузки. Теперь 1 февраля прилетели в Турцию, и здесь будем работать совершенно по-другому.

- Брикнер уже подписан. Чем он смог вас убедить, или же вы предварительно вели его?
- Брикнер тренировался с нами еще в концовке осенней части сезона, когда первая лига уже ушла на зимний отдых, а мы еще играли. Хорошо смотрелся он и во время начального зимнего цикла подготовки. Он нас, можно сказать, убедил всеми своими лучшими качествами, что его уже можно подписать.

- В январе команду покинули Владимир Танчик и Артем Барановский. Их уход - потеря для клуба?
- Да, однозначно. Но мы не могли препятствовать желанию самих ребят. У нас имелась договоренность о том, что они покинут команду сразу же, как только у них появится такое желание. К примеру, у Танчика появился хороший с финансовой точки зрения вариант продолжения карьеры. Мы не могли действовать против стремления игрока и противиться его уходу. Мы поступили цивилизовано и согласно имеющимся договоренностям.

- В Турцию вы взяли четырех просматриваемых - Михаила Сергийчука, Александра Ермаченко, Дмитрия Батищева и Евгения Захарченко. Как вам их перспективы?
- Первые впечатления об их возможностях у нас уже есть, а в Турции мы продолжим просматривать их на нормальных полях. Дальнейшая судьба игроков сейчас находится исключительно в их руках.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 03.02.2017 15:10
    -1
    Які кращі фінансові умови міг запропонувати В.Танчику клуб з назвою "Дирмо"
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