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Теодорчик в пятый раз подряд претендует на звание игрока месяца

Польский форвард - лучший игрок «Андерлехта» последние четыре месяца

  • 03.02.2017 14:35
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Теодорчик в пятый раз подряд претендует на звание игрока месяца

Польский форвард «Андерлехта» Лукаш Теодорчик в пятый раз подряд был номинирован на звание игрока месяца в команде.

До этого Лукаш четырежды становился лучшим игроком месяца, как правило, всегда набирая больше половины голосов. Единственный раз награду игрока месяца в «Андерлехте» в этом сезоне Тео не выиграл в августе, когда только перешел в команду. Тогда болельщики проголосовали за другого нападающего – Ханни.

Отметим, что в этом сезоне Теодорчик провел за «Андерлехт» 33 матча во всех турнирах, забив в них 25 мячей.

Источник — Динамомания

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