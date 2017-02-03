Волынь полетит на сборы в Турцию вместе с Днепром

Луцкий клуб сумел организовать турецкий сбор с помощью продажи Виктора Хомченко, а добраться в Турцию Волыни поможет Днепр.
Из-за трудного финансового положения Волынь не смогла заранее организовать сбор в Турции, и первый этап подготовки к весенней части УПЛ провела на Закарпатье. Ранее ожидалось, что команда Виталия Кварцяного и дальше будет работать в Ужгороде или уже дома в Луцке, но Крестоносцы таки сумели выбраться в Турцию.
По информации Sport Arena, второй зимний сбор Волынь проведет в районе Анталии с 7-го по 20 февраля. Такая возможность появилась у Крестоносцев после продажи Виктора Хомченко в Карпаты, который принес Волыни 50 тысяч долларов.
Эти деньги позволили лучанам организовать проживание и спарринги в Турции, а вот с дорогой туда и обратно Волыни поможет Днепр. Команда Виталия Кварцяного отправится на сбор в одном самолете с игроками и тренерами Днепра, возвращаться в Украину коллективы также будут в одном самолете.
Что касается спаррингов, то пока точное их количество и имена соперников точно неизвестны. На данный момент сообщается только о предварительной договоренности с польским Катовице из второго дивизиона Польши.
Источник — Sportarena
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