Лучшие по средней результативности в Европе: Роналду далеко до немцев

Пускай Криштиану Роналду - лучший бомбардир в истории еврокубков, это еще ничего не значит. По средней результативности за матч ему далеко до лидеров.



Криштиану Роналду и Лионелю Месси принадлежат бесчисленные рекорды результативности, но по эффективности они безнадежно отстают от легенды 70-х Герда Мюллера. UEFA.com рассказывает об игроках с самым высоким КПД в еврокубках.



NB: Учтены только те, кто сыграл в еврокубках не менее 20 матчей.



Великие немецкие бомбардиры



Cредняя результативность в Лиге чемпионов/Кубке чемпионов

0,97: Герд Мюллер («Бавария») - 34 гола в 35 матчах

0,86: Жозе Альтафини («Милан», «Ювентус») - 24 гола в 28 матчах

0,85: Ференц Пушкаш («Гонвед», «Реал») - 35 голов в 41 матче

0,84: Альфредо Ди Стефано («Реал») - 49 голов в 58 матчах

0,84: Лионель Месси («Барселона») - 93 гола в 111 матчах

0,82: Агуаш («Бенфика») - 18 голов в 22 матчах

0,76: Жан-Пьер Папен («Олимпик», «Милан») - 28 голов в 37 матчах

0,75: Эусебио («Бенфика») - 47 голов в 63 матчах

0,74: Рууд ван Нистелрой (ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал») - 60 голов в 81 матче

0,70: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал») - 96 голов в 137 матчах



Cредняя результативность в Лиге Европы/Кубке УЕФА

1,10: Юпп Хайнкесс («Боруссия» Менхенгладбах) - 23 гола в 21 матче

1,00: Дарко Ковачевич («Црвена Звезда», «Реал Сосьедад», «Ювентус», «Олимпиакос») - 20 голов в 20 матчах

0,94: Радамель Фалькао («Порту», «Атлетико») - 31 гол в 33 матчах

0,81: Дитер Мюллер («Кельн», «Штутгарт», «Бордо») - 29 голов в 36 матчах

0,76: Рууд Геелс («Брюгге», «Аякс», ПСВ) - 16 голов в 21 матче

0,76: Тони Йебоа («Айнтрахт», «Лидс», «Гамбург») - 16 голов в 21 матче

0,75: Алан («Зальцбург») - 18 голов в 24 матчах

0,75: Торбьорн Нильссон («Гетеборг», «Кайзерслаутерн») - 18 голов в 24 матчах

0,73: Клаудио Писарро («Вердер») - 24 гола в 33 матчах

0,73: Аллан Симонсен («Боруссия» Менхенгладбах», «Барселона») - 19 голов в 26 матчах



Средняя результативность во всех еврокубках*

0,89: Радамель Фалькао («Порту», «Атлетико») - 42 гола в 47 матчах

0,87: Герд Мюллер («Бавария») - 62 гола в 71 матче

0,86: Стефан Гиварш («Осер», «Ренн», «Ньюкасл») - 24 гола в 28 матчах

0,86: Ференц Пушкаш («Гонвед», «Реал») - 37 голов в 43 матчах

0,83: Альфредо Ди Стефано («Реал») - 50 голов в 60 матчах

0,82: Иван Мраз («Слован» Братислава, «Спарта» Прага, «Дукла» Прага) - 18 голов в 22 матчах

0,82: Юпп Хайнкес («Боруссия» Менхенгладбах) - 45 голов в 55 матчах

0,80: Корнелиус Кист («Алкмаар», «Пари Сен-Жермен») - 20 голов в 25 матчах

0,80: Денис Лоу («Манчестер Юнайтед») - 20 голов в 25 матчах

0,80: Кевин Хектор («Дерби Каунти») - 16 голов в 20 матчах



Средняя результативность в матчах ЕВРО**

0,91: Давор Шукер (Хорватия) - 20 голов в 22 матчах

0,79: Клаас-Ян Хунтелаар (Нидерланды) - 19 голов в 24 матчах

0,78: Давид Вилья (Испания) - 18 голов в 23 матчах

0,75: Тони Польстер (Австрия) - 15 голов в 20 матчах

0,71: Йон-Даль Томассон (Дания) - 22 гола в 31 матче

0,70: Рауль Гонсалес (Испания) - 19 голов в 27 матчах

0,67: Тьерри Анри (Франция) - 18 голов в 27 матчах

0,67: Марко ван Бастен (Нидерланды) - 16 голов в 24 матчах

0,65: Шота Арвеладзе (Грузия) - 17 голов в 26 матчах

0,64: Филиппо Индзаги (Италия) - 14 голов в 22 матчах



*Лига чемпионов УЕФА/Кубок европейских чемпионов, Лига Европы УЕФА/Кубок УЕФА, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Интертото и Межконтинентальный кубок.



**Матчи отборочных и финальных стадий.