Коноплянка едет в Мюнхен, быки сыграют против Дортмунда

В свое время ходили слухи о том, что Роман Зозуля может переехать в чемпионат Германии. Среди прочих назывались варианты с «Дармштадтом», который гарантировал экс-игроку «Днепра» игровую практику. Кроме того, в тот момент уже было известно, что за «лилий» будет выступать друг Зозули Артем Федецкий. К сожалению, все сложилось не лучшим образом для нападающего сборной Украины, который не пришелся ко двору в «Бетисе», а теперь и вовсе пропустит полгода в связи с известными событиями. Тем не менее, дела украинских футболистов, как в «Дармштадте», так и в других немецких клубах, не складываются идеально. Продолжает прозябать в глубоком запасе Денис Олейник, не появляется даже в заявке Игорь Березовский, а Владлен Юрченко в очередной раз ищет пути, чтобы доказать состоятельность главному тренеру «Байера» Роджеру Шмидту.

Интересно, что Шмидт начинает доверять Юрченко только в самых сложных ситуациях. Вспомните, к примеру, прошлый сезон, когда «аптекари» посыпались в первой части сезона, но восстали из пепла во второй половине чемпионата, когда Юрченко начал получать намного больше игровой практики и часто выходил в основном составе своего клуба. Однако травма в начале нынешнего сезона выбила украинского хавбека из колеи, в которую он пока что никак не может вернуться. Несмотря на это, экс-игрок «Шахтера» неплохо зарекомендовал себя в товарищеских матчах «Байера» в предсезонке и есть надежды, что в поединке против «Гамбурга» Шмидт доверится именно этому опорнику, который в своей лучшей форме будет готов помочь и сборной Украине.

Сказать, что нынешний сезон для обеих команд проходит не лучшим образом - это ничего не сказать. «Гамбург» показывает свою худшую форму в истории Бундеслиги, проиграв 11 матчей из 18-ти. «Байер» же показывает свой худший результат за последние 14 лет и пока никак не вкладывается в голове, почему это терпит руководство клуба, которое дает очередной шанс Шмидту. «Гамбург» выиграл всего два матча из последних 15-ти против Леверкузена, когда «Байер» не проигрывает «красноштанникам» последние четыре игры. Всего команды провели между собой 78 матчей, в которых 29 побед на свой счет записал «Гамбург», столько же у «Байера» и еще 20 раз команды не смогли определить победителя. В последний раз «аптекари» увозили победу из портового города в 2013-м году, когда единственный гол Штефана Кисслинга подарил гостям минимальную победу.

«Гамбург» - «Байер»

3 февраля, «Фолькшпаркштадион» - 21:30

Арбитр - Й.Дреес

Прогноз Sport.ua - 1:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 3.16 Х - 3.45 П2 - 2.29

Анонс остальных матчей Бундеслиги ожидайте позже...

Ориентировочные составы:

«Бавария»: Нойер - Лам, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба - Хаби Алонсо, Видаль - Роббен, Мюллер, Дуглас Коста - Левандовски.

«Шальке»: Ферманн - Ховедес, Нальдо, Насташич - Горецка - Шопф, Колашинац - Аого, Бенталеб - Чупомотинг, Бургшталлер.

Не сыграют: Боатенг, Рибери - Коке, Кайсара, Ушида, ди Санто, Эмболо.

«Бавария» - «Шальке»

4 февраля, «Альянц Арена» - 16:30

Арбитр - К.Фритц

Прогноз Sport.ua - 2:0

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 1.22 Х - 6.65 П2 - 13

«Боруссия» Д - «Лейпциг»

4 февраля, «Сигнал-Идуна-Парк» - 19:30

Арбитр - Т.Штилер

Прогноз Sport.ua - 1:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 1.71 Х - 4.07 П2 - 4.66

Алексей ГОРЛАЧ