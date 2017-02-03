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Коноплянка едет в Мюнхен, быки сыграют против Дортмунда

Sport.ua анонсирует самые интересные матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги

  • 03.02.2017 14:21
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Коноплянка едет в Мюнхен, быки сыграют против Дортмунда
В свое время ходили слухи о том, что Роман Зозуля может переехать в чемпионат Германии. Среди прочих назывались варианты с «Дармштадтом», который гарантировал экс-игроку «Днепра» игровую практику. Кроме того, в тот момент уже было известно, что за «лилий» будет выступать друг Зозули Артем Федецкий. К сожалению, все сложилось не лучшим образом для нападающего сборной Украины, который не пришелся ко двору в «Бетисе», а теперь и вовсе пропустит полгода в связи с известными событиями. Тем не менее, дела украинских футболистов, как в «Дармштадте», так и в других немецких клубах, не складываются идеально. Продолжает прозябать в глубоком запасе Денис Олейник, не появляется даже в заявке Игорь Березовский, а Владлен Юрченко в очередной раз ищет пути, чтобы доказать состоятельность главному тренеру «Байера» Роджеру Шмидту.
 
Интересно, что Шмидт начинает доверять Юрченко только в самых сложных ситуациях. Вспомните, к примеру, прошлый сезон, когда «аптекари» посыпались в первой части сезона, но восстали из пепла во второй половине чемпионата, когда Юрченко начал получать намного больше игровой практики и часто выходил в основном составе своего клуба. Однако травма в начале нынешнего сезона выбила украинского хавбека из колеи, в которую он пока что никак не может вернуться. Несмотря на это, экс-игрок «Шахтера» неплохо зарекомендовал себя в товарищеских матчах «Байера» в предсезонке и есть надежды, что в поединке против «Гамбурга» Шмидт доверится именно этому опорнику, который в своей лучшей форме будет готов помочь и сборной Украине.
 
Сказать, что нынешний сезон для обеих команд проходит не лучшим образом - это ничего не сказать. «Гамбург» показывает свою худшую форму в истории Бундеслиги, проиграв 11 матчей из 18-ти. «Байер» же показывает свой худший результат за последние 14 лет и пока никак не вкладывается в голове, почему это терпит руководство клуба, которое дает очередной шанс Шмидту. «Гамбург» выиграл всего два матча из последних 15-ти против Леверкузена, когда «Байер» не проигрывает «красноштанникам» последние четыре игры. Всего команды провели между собой 78 матчей, в которых 29 побед на свой счет записал «Гамбург», столько же у «Байера» и еще 20 раз команды не смогли определить победителя. В последний раз «аптекари» увозили победу из портового города в 2013-м году, когда единственный гол Штефана Кисслинга подарил гостям минимальную победу.
 
«Гамбург» - «Байер»
3 февраля, «Фолькшпаркштадион» - 21:30
Арбитр - Й.Дреес
Прогноз Sport.ua - 1:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 3.16  Х - 3.45  П2 - 2.29
 
 
Анонс остальных матчей Бундеслиги ожидайте позже...
 
Ориентировочные составы:
 
«Бавария»: Нойер - Лам, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба - Хаби Алонсо, Видаль - Роббен, Мюллер, Дуглас Коста - Левандовски.
 
«Шальке»: Ферманн - Ховедес, Нальдо, Насташич - Горецка - Шопф, Колашинац - Аого, Бенталеб - Чупомотинг, Бургшталлер.
 
Не сыграют: Боатенг, Рибери - Коке, Кайсара, Ушида, ди Санто, Эмболо.
 
 
«Бавария» - «Шальке»
4 февраля, «Альянц Арена» - 16:30
Арбитр - К.Фритц
Прогноз Sport.ua - 2:0
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 1.22  Х - 6.65  П2 - 13
 
 
«Боруссия» Д - «Лейпциг»
4 февраля, «Сигнал-Идуна-Парк» - 19:30
Арбитр - Т.Штилер
Прогноз Sport.ua - 1:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 1.71  Х - 4.07  П2 - 4.66
 
 
Все матчи тура:

19-й тур
03.02.17 21:30
Гамбург
? : ?
Байер
Спорт2
04.02.17 16:30
Герта
? : ?
Ингольштадт
 
04.02.17 16:30
Боруссия М
? : ?
Фрайбург
 
04.02.17 16:30
Бавария
? : ?
Шальке
Спорт2
04.02.17 16:30
Хоффенхайм
? : ?
Майнц
 
04.02.17 16:30
Кельн
? : ?
Вольфсбург
 
04.02.17 19:30
Боруссия Д
? : ?
РБ Лейпциг
Спорт2
05.02.17 16:30
Аугсбург
? : ?
Вердер
Спорт2
05.02.17 18:30
Айнтрахт Ф
? : ?
Дармштадт
Спорт2
 
 
Алексей ГОРЛАЧ
 

Источник — Sport.ua

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