Шахтер в Португалии: Коваленко вернулся в общую группу

На предсезонном сборе даже матчевый день не освобождает футболистов от тренировочной работы.
Утром «горняки» провели репетицию вечернего поединка: команда сыграла двусторонку на все поле, после чего отдельно поработала над стандартными положениями и выходом из обороны. Стоит отметить, что к занятиям в общей группе вернулся Виктор Коваленко.
Встреча «Шахтера» с датским «Ольборгом» в рамках турнира Atlantic Cup начнется в 18:00 по киевскому времени.
Источник — ФК Шахтер
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