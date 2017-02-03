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Шахтер в Португалии: Коваленко вернулся в общую группу

Донецкая команда готовится к спаррингу с «Ольборгом»

  • 03.02.2017 14:08
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

На предсезонном сборе даже матчевый день не освобождает футболистов от тренировочной работы.

Утром «горняки» провели репетицию вечернего поединка: команда сыграла двусторонку на все поле, после чего отдельно поработала над стандартными положениями и выходом из обороны. Стоит отметить, что к занятиям в общей группе вернулся Виктор Коваленко.

Встреча «Шахтера» с датским «Ольборгом» в рамках турнира Atlantic Cup начнется в 18:00 по киевскому времени. 

Источник — ФК Шахтер

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