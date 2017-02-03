Экс-игрока Зари представили в Палермо

Палермо представил прессе своего нового защитника Тони Шуньича.



«Я был доволен тем, что дебютировал в матче против Наполи, однако мне жаль, что нам не удалось завоевать три очка. Я чувствую себя хорошо и готов продолжать играть. Очевидно, что это зависит не только от меня, но могу сказать, что я хорошо тренировался, и у меня не было никаких травм.



Я уже неплохо адаптировался в новой команде, здесь много товарищей с Балканов. Надо сказать, что в Италии на тренировках делают большой акцент на оборонительных действиях, в то время как в Германии больше думают об атаке.



Итальянский язык? Пока я на нем не говорю, однако уже выучил все основные слова, которые мне необходимы на поле. Ситуация в Палермо довольно тяжелая, но у нас есть сильные игроки, так что мы способны достичь своей цели. В Серии А много боснийцев, но с ними я пока не общался.



Я пока не читаю местных газет, но знаю, что атмосфера не самая благоприятная. Как бы там ни было, я полностью сконцентрирован на работе.



Диего Лопес? Я очень доволен тем, что оказался в Серии А, и что работаю под началом Лопеса. Он большое внимание уделяет обороне.



Идолы? Мне всегда вдохновлял Криштиану Роналду, поскольку он, несмотря на множество достижений, продолжает улучшаться. Что касается игроков с моей позиции, то мне нравится Серхио Рамос.».

Напомним, Шунич выступал за «Зарю» в 2012-2014 годах. Провел 62 матча.