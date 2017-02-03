Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Экс-игрока Зари представили в Палермо

Тони Шунич продолжит карьеру на Сицилии

  • 03.02.2017 13:37
  • 890 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Палермо представил прессе своего нового защитника Тони Шуньича.

«Я был доволен тем, что дебютировал в матче против Наполи, однако мне жаль, что нам не удалось завоевать три очка. Я чувствую себя хорошо и готов продолжать играть. Очевидно, что это зависит не только от меня, но могу сказать, что я хорошо тренировался, и у меня не было никаких травм.

Я уже неплохо адаптировался в новой команде, здесь много товарищей с Балканов. Надо сказать, что в Италии на тренировках делают большой акцент на оборонительных действиях, в то время как в Германии больше думают об атаке.

Итальянский язык? Пока я на нем не говорю, однако уже выучил все основные слова, которые мне необходимы на поле. Ситуация в Палермо довольно тяжелая, но у нас есть сильные игроки, так что мы способны достичь своей цели. В Серии А много боснийцев, но с ними я пока не общался.

Я пока не читаю местных газет, но знаю, что атмосфера не самая благоприятная. Как бы там ни было, я полностью сконцентрирован на работе.

Диего Лопес? Я очень доволен тем, что оказался в Серии А, и что работаю под началом Лопеса. Он большое внимание уделяет обороне.

Идолы? Мне всегда вдохновлял Криштиану Роналду, поскольку он, несмотря на множество достижений, продолжает улучшаться. Что касается игроков с моей позиции, то мне нравится Серхио Рамос.».

Напомним, Шунич выступал за «Зарю» в 2012-2014 годах. Провел 62 матча.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.