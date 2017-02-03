Реал отправляется мстить Сельте, Барселона сыграет в Эль класико

21-й тур украсит классическое противостояние команд, которые никогда не вылетали из Примеры – каталонской «Барселоны» и баскского «Атлетика». Своего рода «эль класико» в рамках первого круга Ла Лиги закончилось минимальной победой «Барсы», при этом баски показали хорошую игру на домашнем поле.

Правда, редко когда «Атлетику» удается продемонстрировать качественную игру на «Камп Ноу», чему подтверждением является последняя победа басков на стадионе «Барселоне», датированная далеким 2001 годом. В прошлом сезоне, например, «львы» пропустили шесть мячей на «Камп Ноу», при этом в игре первого круга минимально уступив каталонцам. Повторится ли подобное в этом сезоне?

«Барселона» в рамках прошлого тура поделила очки с «Бетисом», так что можно себе представить, насколько решительно настроены каталонцы перед «эль класико». Стоит ли повторять, что «Барселона» не имеет права на ошибку?

Каталонцы попробуют доказать своим болельщиком, что случившееся в Андалусии – не более, чем случайность. Начало матча в субботу, в 17:15.

«Барселона» - «Атлетик» Бильбао