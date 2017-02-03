Реал отправляется мстить Сельте, Барселона сыграет в Эль класико

21-й тур украсит классическое противостояние команд, которые никогда не вылетали из Примеры – каталонской «Барселоны» и баскского «Атлетика». Своего рода «эль класико» в рамках первого круга Ла Лиги закончилось минимальной победой «Барсы», при этом баски показали хорошую игру на домашнем поле.
Правда, редко когда «Атлетику» удается продемонстрировать качественную игру на «Камп Ноу», чему подтверждением является последняя победа басков на стадионе «Барселоне», датированная далеким 2001 годом. В прошлом сезоне, например, «львы» пропустили шесть мячей на «Камп Ноу», при этом в игре первого круга минимально уступив каталонцам. Повторится ли подобное в этом сезоне?
«Барселона» в рамках прошлого тура поделила очки с «Бетисом», так что можно себе представить, насколько решительно настроены каталонцы перед «эль класико». Стоит ли повторять, что «Барселона» не имеет права на ошибку?
Каталонцы попробуют доказать своим болельщиком, что случившееся в Андалусии – не более, чем случайность. Начало матча в субботу, в 17:15.
«Барселона» - «Атлетик» Бильбао
Продолжит программу тура матч мадридского «Атлетико» и новичка Примеры «Леганеса». «Кольчонерос» в этом сезоне испытывают трудности с новичками Ла Лиги – два матча против «Алавеса» закончились ничейным результатом; игра первого круга против «Леганеса» тоже не выявила сильнейшего.
Вообще «Атлетико» и «Леганес» лишь единожды встречались в Примере (в силу того, что нынешний сезон – первый для «Леганеса» в высшем испанском дивизионе), а последняя победа «матрасников» над «Леганесом» датируется 2001 годом – в бытность, когда обе команды играли в Сегунде. Примечательно, что именно в том матче дебютировал юный Фернандо Торрес – один из символов «Атлетико». Возможно, это послужит дополнительной мотивацией для Торреса, который в этом сезоне забил лишь два гола.
Симеоне придется обходиться без Облака, Аугусто Фернандеса и Варгаса; в «Леганесе» тоже не без потерь – не сыграют травмированные Ибаньес, Коне, Серантес.
За попыткой «Атлетико» обыграть скромных соседей, следите в субботу, в 19:30.
«Атлетико» Мадрид – «Леганес»
Организатором Ли Лиги, видимо, очень понравилась идея ставить самые интересные матчи тура на дневное время в воскресенье. На прошлой неделе воскресным днем «Барселона» делила очки с «Бетисом», а в рамках 21-го тура на день воскресенья вынесен матч между «Севильей» и «Вильярреалом».
На прошлых выходных севильцы уступили «Эспаньолу», почти весь матч играя в меньшинстве, из-за чего «нервьонес» опустились на третье место турнирной таблицы Примеры. «Вильярреал» же, в рамках 19-го тура, умудрился проиграть «Валенсии», перед этим два тура подряд играя вничью (сделаем скидку на то, что один из этих матчей был против «Барселоны»).
Хоть и «Вильярреал» опустился на шестое место, противостояние с андалусийской «Севильей» обещает быть крайне интересным. Подопечные Сампаоли играют дома, где в этом сезоне Примеры они проигрывали только один раз – «Барселоне». К тренировкам вернулся Витоло, но точно не сыграет Иван Лопес и дисквалифицированный Пареха.
«Вильярреал» точно обойдется без Мусаккио; под вопросом участие Йокича, Бакамбу, Сансоне.
Особенно интересно будет наблюдать за Стеваном Йоветичем, который, возможно, переживает вторую молодость в «Севилье». Получится ли из черногорца второй Кануте для Андалусии – покажет время. Пока же, Йоветич забил три гола в четырех играх за «Севилью» - столько же, сколько в предыдущих 17 играх за «Интер».
Один из центральных матчей тура стартует в воскресенье, в 13:15.
«Севилья» - «Вильярреал»
Галисийская «Сельта» уже успела испортить «жизнь» мадридскому «Реалу», выбив мадридцев из розыгрыша Кубка Испании. Воскресным вечером «Сельта» попробует добавить еще одну ложку дегтя в бочку меда мадридцев, обыграв тех на «Балаидосе».
Галисийцы смогут сыграть почти полным составом, в то время, как Зидан не сможет рассчитывать на травмированного Бейла, Карвахаля и дисквалифицированного Крооса.
Интересно, что «Сельта» - это единственная команда в этом сезоне, сумевшая обыграть и «Барселону», и «Реал» в разных соревнованиях.
В рамках первого круга мадридцы минимально обыграли «Сельту», но на «Балаидосе» галисийцы могут преподнести сюрприз – в их активе – семь побед в десяти домашних матчах Примеры. Сумеет ли «Сельта» расстроить «Реал» в очередной раз – узнаем в воскресенье, в 21:45.
«Сельта» - «Реал» Мадрид
Все матчи тура:
Турнирная таблица:
Фото: lfp.es, facebook
Автор — Яна Кустол, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.