Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дозаявки Лиги чемпионов: Яя Туре, Лихтштайнер, Дракслер и другие

Официальные дозаявки команд Лиги чемпионов

  • 03.02.2017 13:26
  • 549 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Дозаявки Лиги чемпионов: Яя Туре, Лихтштайнер, Дракслер и другие

Участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА внесли изменения в заявки на оставшиеся матчи турнира. UEFA.com перечисляет игроков, пополнивших и покинувших составы команд.

Каждый участник 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мог дозаявить на оставшиеся матчи трех футболистов до полуночи среды по среднеевропейскому времени. Ниже приведены изменения в заявках команд (нажми на название клуба, чтобы посмотреть полную заявку).

«Арсенал»

Дозаявлены: Райан Хаддарт*, Пер Мертесакер, Рейсс Нелсон*, Дэнни Уэлбек
Отзаявлены: Чуба Экпом, Крыстиан Белик, Марк Бола, Арон Эйома, Кейлен Хиндс, Карл Дженкинсон, Стефи Мавидиди, Тайрелл Робинсон, Гедион Зелалем

«Атлетико»

Дозаявлены: -
Отзаявлены: -

«Бавария»

Дозаявлен: Кристиан Фрюхтль*
Отзаявлены: Хольгер Бадштубер, Джулиан Грин

«Байер»

Дозаявлен: Леон Бейли
Отзаявлен: Робби Круз

«Барселона»

Дозаявлены: -
Отзаявлены: -

«Бенфика»

Дозаявлены: Филипе Аугушту, Андрия Живкович
Отзаявлены: Жоау Карвалью, Гильермо Селис, Жилсон Кошта, Алекс Гримальдо, Гонсалу Гедеш

«Боруссия» Дортмунд

Дозаявлен: Микель Мерино
Отзаявлен: Адриан Рамос

«Лестер»

Дозаявлены: Йоан Беналуан, Уилфред Ндиди, Молла Ваге
Отзаявлены: Луис Эрнандес, Бартош Капустка, Джеффри Шлупп, Марчин Василевски

«Манчестер Сити»

Дозаявлены: Келечи Ихеаначо**, Габриэл Жезус, Яя Туре
Отзаявлены: Хосе Тасенде, Илкай Гюндоган, Джеймс Хорсфилд, Пабло Маффео, Билли О'Брайен

«Монако»

Дозаявлены: Франко Антонуччи, Дилан Болье*, Жорж
Отзаявлены: Мехди Бенедден, Корентен Жан, Адама Траоре

«Наполи»

Дозаявлены: Леонардо Паволетти
Отзаявлены: Маноло Габбьядини, Роберто Инсинье

«Пари Сен-Жермен»

Дозаявлены: Юлиан Дракслер, Джовани Ло Сельсо
Отзаявлены: Жонатан Иконе, Хесе, Арвен Онженда

«Порту»

Дозаявлены: Диогу Далот, Келвин, Франсишку Рамуш*, Тикиньо
Отзаявлены: Эвандро, Адриан Лопес, Луиш Мата, Сержиу Оливейра, Сержиу Рибейру, Силвестре Варела

«Реал»

Дозаявлены: Абнер, Ашраф Хакими*
Отзаявлены: Мартин Эдегор, Борха Санчес

«Севилья»

Дозаявлены: Стеван Йоветич, Клеман Лангле, Давид Сория
Отзаявлены: Хироси Киетакэ, Тимоте Колодзейчак, Сальваторе Сиригу

«Ювентус»

Дозаявлены: Стефан Лихтштайнер, Томас Ринкон
Отзаявлены: Патрис Эвра, Эрнанес

*добавлен в список B
**перемещен из списка А в список B

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.