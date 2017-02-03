Дозаявки Лиги чемпионов: Яя Туре, Лихтштайнер, Дракслер и другие

Участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА внесли изменения в заявки на оставшиеся матчи турнира. UEFA.com перечисляет игроков, пополнивших и покинувших составы команд.
Каждый участник 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мог дозаявить на оставшиеся матчи трех футболистов до полуночи среды по среднеевропейскому времени. Ниже приведены изменения в заявках команд (нажми на название клуба, чтобы посмотреть полную заявку).
«Арсенал»
Дозаявлены: Райан Хаддарт*, Пер Мертесакер, Рейсс Нелсон*, Дэнни Уэлбек
Отзаявлены: Чуба Экпом, Крыстиан Белик, Марк Бола, Арон Эйома, Кейлен Хиндс, Карл Дженкинсон, Стефи Мавидиди, Тайрелл Робинсон, Гедион Зелалем
«Атлетико»
Дозаявлены: -
Отзаявлены: -
«Бавария»
Дозаявлен: Кристиан Фрюхтль*
Отзаявлены: Хольгер Бадштубер, Джулиан Грин
«Байер»
Дозаявлен: Леон Бейли
Отзаявлен: Робби Круз
«Барселона»
Дозаявлены: -
Отзаявлены: -
«Бенфика»
Дозаявлены: Филипе Аугушту, Андрия Живкович
Отзаявлены: Жоау Карвалью, Гильермо Селис, Жилсон Кошта, Алекс Гримальдо, Гонсалу Гедеш
«Боруссия» Дортмунд
Дозаявлен: Микель Мерино
Отзаявлен: Адриан Рамос
«Лестер»
Дозаявлены: Йоан Беналуан, Уилфред Ндиди, Молла Ваге
Отзаявлены: Луис Эрнандес, Бартош Капустка, Джеффри Шлупп, Марчин Василевски
«Манчестер Сити»
Дозаявлены: Келечи Ихеаначо**, Габриэл Жезус, Яя Туре
Отзаявлены: Хосе Тасенде, Илкай Гюндоган, Джеймс Хорсфилд, Пабло Маффео, Билли О'Брайен
«Монако»
Дозаявлены: Франко Антонуччи, Дилан Болье*, Жорж
Отзаявлены: Мехди Бенедден, Корентен Жан, Адама Траоре
«Наполи»
Дозаявлены: Леонардо Паволетти
Отзаявлены: Маноло Габбьядини, Роберто Инсинье
«Пари Сен-Жермен»
Дозаявлены: Юлиан Дракслер, Джовани Ло Сельсо
Отзаявлены: Жонатан Иконе, Хесе, Арвен Онженда
«Порту»
Дозаявлены: Диогу Далот, Келвин, Франсишку Рамуш*, Тикиньо
Отзаявлены: Эвандро, Адриан Лопес, Луиш Мата, Сержиу Оливейра, Сержиу Рибейру, Силвестре Варела
«Реал»
Дозаявлены: Абнер, Ашраф Хакими*
Отзаявлены: Мартин Эдегор, Борха Санчес
«Севилья»
Дозаявлены: Стеван Йоветич, Клеман Лангле, Давид Сория
Отзаявлены: Хироси Киетакэ, Тимоте Колодзейчак, Сальваторе Сиригу
«Ювентус»
Дозаявлены: Стефан Лихтштайнер, Томас Ринкон
Отзаявлены: Патрис Эвра, Эрнанес
*добавлен в список B
**перемещен из списка А в список B
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.