ОФИЦИАЛЬНО: Мойя больше не игрок Звезды

Костариканський нападник Джонатан Алонсо Мойя Агілар більше не гравець «Зірки». Угода з нападником була достроково розірвана і гравець залишив розташування команди.



Джонатан Мойя приєднався до нашої команди у вересні 2016 року. В офіційних матчах у складі кропивничан він дебютував 11 вересня 2016 року в домашньому поєдинку проти львівських «Карпат», вийшовши на заміну в тому матчі. Загалом же у футболці «Зірки» провів 12 ігор, забив 2 голи.



Футбольний клуб «Зірка» бажає Джонатану подальших успіхів у футбольній кар’єрі.