Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Мойя больше не игрок Звезды

Костариканец покинул расположение кропивницкого клуба

  • 03.02.2017 13:03
  • 427 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ОФИЦИАЛЬНО: Мойя больше не игрок Звезды

Костариканський нападник Джонатан Алонсо Мойя Агілар більше не гравець «Зірки». Угода з нападником була достроково розірвана і гравець залишив розташування команди.

Джонатан Мойя приєднався до нашої команди у вересні 2016 року. В офіційних матчах у складі кропивничан він дебютував 11 вересня 2016 року в домашньому поєдинку проти львівських «Карпат», вийшовши на заміну в тому матчі. Загалом же у футболці «Зірки» провів 12 ігор, забив 2 голи.

Футбольний клуб «Зірка» бажає Джонатану подальших успіхів у футбольній кар’єрі.

Источник — ФК Звезда

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.