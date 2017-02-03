ОФИЦИАЛЬНО: Мойя больше не игрок Звезды

Костариканський нападник Джонатан Алонсо Мойя Агілар більше не гравець «Зірки». Угода з нападником була достроково розірвана і гравець залишив розташування команди.
Джонатан Мойя приєднався до нашої команди у вересні 2016 року. В офіційних матчах у складі кропивничан він дебютував 11 вересня 2016 року в домашньому поєдинку проти львівських «Карпат», вийшовши на заміну в тому матчі. Загалом же у футболці «Зірки» провів 12 ігор, забив 2 голи.
Футбольний клуб «Зірка» бажає Джонатану подальших успіхів у футбольній кар’єрі.
Источник — ФК Звезда
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