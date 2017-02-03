Роман МАКСИМЮК: «Лист, який опублікував Циганик, став для мене шоком»

Під час веб-конференції на Sport.ua Роман Максимюк відповів на звинувачення в організації договірних матчів, через які втратив роботу.

— Напевно, почну з того, що ім’я Кирил я дізнався тільки з заяви, яку оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук Ігор Циганик. До цього я з цією людиною не був знайомий. Коли ти тренуєш молодіжний склад, або дитячу школу до тебе звертається дуже багато агентів та скаутів різних клубів, які намагаються дізнатися інформацію по тому чи іншому футболісту. Я Малика та багатьох інших гравців, яких вважав перспективними, рекомендував агентам, які мені телефонували. Такого імені як Кирил точно не було, хоча по телефону можна назватися будь-яким ім’ям.

Хто з тих агентів, яким я давав номери телефонів гравців, виявився тим Кирилом, я гадки не маю. У мене немає відповіді на це запитання.

— В заяві Малика йдеться про те, що ви особисто познайомили його з Кирилом, який згодом запропонував здавати матчі за гроші…

— Я вже не пам’ятаю, що було чотири роки тому. Агенти приїздили і на тренування і на стадіон. Я знайомив з ними не тільки Малика, а й інших гравців. Зараз шість чоловік грають в основному складі «Волині». Точно можу сказати, що це були українські агенти. Але були такі люди, які представлялися скаутами. Я не міг їх перевірити: підводив до гравців, знайомив і все. Говорив: «Спілкуйтесь на теми, які вас цікавлять».

— Коли ви дізналися, що Малик свідчив проти вас?

— Із заяви, яку виклав у Фейсбук Ігор Циганик. Це для мене стало шоком. Я до сих пір не можу ні спати нормально, ні їсти. Я віддав футболу 23 роки життя і не можу дозволити,щоб мене об паплюжили таким чином.

— Ігор Циганик напевно зробив це з благородних мотивів, намагаючись очистити наш футбол від бруду. Як ви вважаєте?

— Мене здивувало, що цей лист з’явився одразу після мого призначення головним тренером ФК «Тернопіль». За дві години після призначення з’явилася ця інформація. Циганик слідкує за моїм життям? Лист Малика датований 2015-м роком. У мене питання: чому він з’явився лише зараз. Я дуже поважаю програму «Про Футбол», знайомий із експертами, які сидять у них у студії. Ігор Циганик – професійний журналіст, але він може одним словом своїм загубити людині кар’єру. Інколи він виставляє такі факти, які не до кінця перевірені. Думаю, у нас є органи, які повинні цим займатися. Нехай Циганик займається розбором матчів і тактичних схем.