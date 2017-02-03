Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

У купленного за 12 миллионов игрока возникли проблемы с наркотиками

«Сток Сити» купил «проблемного» Бераино

  • 03.02.2017 12:31
  • 678 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Нападающий «Сток Сити» Саидо Бераино в первой части сезона был дисквалифицирован из-за проваленного теста на наркотики, утверждает The Daily Mail. По данным источника, форвард, который до января играл за «Вест Бромвич» сдал положительный тест во время внесоревновательной проверки в сентябре. Именно поэтому он не выходил на поле три месяца. При этом в Футбольной ассоциации Англии (ФА) эту информацию не стали комментировать. Организация о подобных случаях не распространяется публично, чтобы не создавать в дальнейшем проблем игроку, который отбудет дисквалификацию.

Источник отмечает, что «Сток Сити», купивший Бераино в январе за 12 миллионов фунтов стерлингов, был уведомлен о проблемах с наркотиками, которые возникли у игрока в сентябре. Клуб также от комментариев на этот счет воздержался.

Источник — Спорт-Экспресс в России

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.