У купленного за 12 миллионов игрока возникли проблемы с наркотиками

Нападающий «Сток Сити» Саидо Бераино в первой части сезона был дисквалифицирован из-за проваленного теста на наркотики, утверждает The Daily Mail. По данным источника, форвард, который до января играл за «Вест Бромвич» сдал положительный тест во время внесоревновательной проверки в сентябре. Именно поэтому он не выходил на поле три месяца. При этом в Футбольной ассоциации Англии (ФА) эту информацию не стали комментировать. Организация о подобных случаях не распространяется публично, чтобы не создавать в дальнейшем проблем игроку, который отбудет дисквалификацию.

Источник отмечает, что «Сток Сити», купивший Бераино в январе за 12 миллионов фунтов стерлингов, был уведомлен о проблемах с наркотиками, которые возникли у игрока в сентябре. Клуб также от комментариев на этот счет воздержался.