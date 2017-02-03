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У Звезды сменился соперник на кипрских сборах

Клуб из Кропивницкого встретится с «Кармиотиссом»

  • 03.02.2017 12:29
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У кропивницької «Зірки», котра зараз перебуває на навчально-тренувальних зборах на Кіпрі, змінився суперник по контрольному матчу.

3 лютого команда повинна була зіграти з польською «Віслою» з міста Плоцьк. Але замість товариського матчу з поляками «Зірка» зіграє з кіпрським ФК «Карміотісса» Пано Полемідіон. Матч відбудеться на стадіоні наших суперників «Пано Полемідіа Комьюніті Стедіум». Початок о 15:00.

Источник — ФК Звезда

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