Один болельщик из Запорожья написал следующий комментарий к интервью Красникова, где он выражает ...

odiniznashix, 03.02.2017 11:46 -8 так он еще и выставлял свое фото с автоматом...----------------...

Ура! Еліна таки витягла матч! Взагалі нічого не виходило на своїй подач...

Задуматься есть над чем. Один болельщик из Запорожья написал следующий комментарий к интервью Кра...

Да, да, большой футбол бла бла бла. Как же мы без кротов раньше жили, "большого" футбол...