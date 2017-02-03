В «Нью-Йорк Ред Буллз» неудачно пошутили, или преднамеренно зло, над завершившим карьеру Фрэнком Лэмпардом.
После заявления о том, что хавбек завершил карьеру, в твиттер-аккаунте клуба появилась запись с видео, где Фрэнку прокидывают «между».
👋🏼bye👋🏼 #NYisRED pic.twitter.com/VGkNewQ8Nn— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) 2 февраля 2017 г.
Источник — Sport.ua
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