Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В Нью-Йорке неудачно пошутили над Лэмпардом

В социальных сетях разместили прощальный твит для Лэмпарда

  • 03.02.2017 12:24
  • 469 просмотров
  • 0 комментария
Метки
В Нью-Йорке неудачно пошутили над Лэмпардом

В «Нью-Йорк Ред Буллз» неудачно пошутили, или преднамеренно зло, над завершившим карьеру Фрэнком Лэмпардом.

После заявления о том, что хавбек завершил карьеру, в твиттер-аккаунте клуба появилась запись с видео, где Фрэнку прокидывают «между».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.