Александар Пантич: Горец из мраморного Клондайка

Первым зимним приобретением «Динамо» стал сербский защитник Александар Пантич.



Пантич, которому весной исполнится четверть века, родился в Шумадийском округе Сербии - в 20-тысячном городке Аранджеловац, расположенном в 75 километрах от Белграда у подножия горы Венчац. Красиво там! Горные пейзажи не оставляют равнодушными туристов! Эти места известны тем, что запасы здешнего мрамора практически неисчерпаемы. Регион по праву называют мраморным Клондайком.



Но Пантича с детства манил другой Клондайк - футбольный. Сербия ведь известна как кузница футбольных талантов. Их воспитанием занимаются местные специалисты, ну а огранкой и доведением до подлинно европейского уровня - тренеры лучших европейских лиг. И шумадиец уже в юном возрасте отправился покорять столицу.



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Горец из Аранджеловаца достаточно быстро стал узнаваем в футбольном Белграде. Новичок «Динамо» является воспитанником клубной системы «Партизана», однако в первой команде черно-белых он так и не сыграл. Зато дебютировал на высшем уровне в другом белградском клубе - «Рад».



Конечно, этот клуб скромнее по амбициям, чем тот же «Партизан» или знававшая триумф в Кубке чемпионов «Црвена Звезда», но и в нем молодой игрок может прогрессировать. В сезоне-2010/11 он сыграл пять матчей, а годом позже - 19 раз выходил на поле в футболке «Рада». Болельщики этого малопритязательного клуба с уважением относились к юному оборонцу, отличавшемуся неуступчивостью в борьбе и не жалевшему ни себя, ни соперников.



В тех 19 поединках (или, если хотите, за 1606 минут, проведенных на поле) он получил пять желтых и одну красную карточку, а спустя сезон заработал два предупреждения и соответственно удаление в одном своем матче из двух. Больше сыграть в том сезоне ему помешал однолетний контракт с «Црвеной Звездой» (как говорят сербы, «едногодишний уговор»).



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Легендарный клуб заприметил талантливого оборонца и выкупил его у земляков из «Рада» за 425 тысяч евро. Однако в стане «звездашей» он надолго не задержался. Уже через полгода испанский «Вильярреал» заплатил за Пантича 300 тысяч евро и получил права на талантливого «штопера» (так его амплуа звучит по-сербски).



Спросите, почему Пантича продали чуть не в полтора раза дешевле, чем приобрели? Все дело в том же однолетнем контракте: еще через полгода будущий динамовец уехал бы из Белграда бесплатно.



В «Вильярреале» карьера у Пантича не задалась. В основу он не попадал, и его ежегодно отдавали в аренду. Так серб засветился в составах «Кордобы», «Эйбара» и «Алавеса». В первых двух он считался стабильным игроком основы, и во многом благодаря ему бесшабашный стиль игры этих команд не приводил к серьезным последствиям.



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Исключения - разве что матчи против грандов. Он умело подстраховывал увлекавшихся атакой партнеров. Его козыри - умение читать игру, неплохая для защитника скорость. Выбор позиции? Ее не назовешь сильной стороной Александара, но, уверен, это придет с опытом.



Пантич неплох на втором этаже и самоотвержен в борьбе. Первый пас? В этом компоненте ему есть над чем работать, и он вполне может прибавить. Игра на грани, а подчас и за гранью фола? Есть такой грех. В «Кордобе» за 29 матчей и 2412 минут он схлопотал 6 желтых и одну прямую красную карточку. В «Алавесе» Пантич получил мышечную травму, из-за которой выбыл из строя на месяц и не смог полноценно себя проявить.



Новоиспеченный динамовец регулярно привлекался в ряды молодежной сборной Сербии. Правда, в первой же игре - против киприотов - вышел конфуз: наш герой был удален на 90+6-й минуте, а сам матч закончился поражением - 1:2. В сезоне-2014/15 Александар неплохо отыграл за молодежку против северных ирландцев и немцев: Сербия в трех матчах пропустила лишь дважды, а белградская пресса отмечала напористость и неуступчивость Пантича. В каждой из этих игр он получал по желтой карточке.



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Год назад Александара вызывали и в первую сборную Сербии. Но в товарищеских матчах против поляков (0:1) и эстонцев (1:0) наставник команды Радован Чурчич (работавший, кстати, с Пантичем в молодежке) оставлял его на скамейке запасных. Тем не менее, само пребывание в стане «националки» - драгоценный опыт.



Пока лучшим периодом его карьеры можно считать кордобский. Давая интервью сербским СМИ в то время, он отмечал, что «город живет футболом», «клуб имеет амбиции», обещал «помочь своей команде покинуть последнюю строчку».



В «Кордобе» у него действительно получалось. Он имел регулярную игровую практику, цементировал оборону, наладил эффективное взаимодействие с партнерами. Сильным качеством Пантича является строжайшее следование игровой дисциплине. Он восприимчив к тренерским словам. Ему претят бездумные кавалерийские походы в атаку.



Бомбардирских талантов за ним не наблюдалось - но ведь не этого в первую очередь мы ждем от защитника? Правда, где-где, а в «Динамо», поднявшем на флаг универсализацию футболистов еще в 1970-е годы, регулярное подключение защитников в атаку почитают за доблесть, подчеркивая, что это является одним из требований современного футбола.



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Неоспоримое преимущество серба - двуногость. Как результат, его можно использовать как на левом, так и на правом флангах обороны. Правда, родной для себя Пантич считает позицию центрального защитника. Во всяком случае, в этом он признался в одном из интервью. Тем не менее, универсализм серба вызывает уважение...



Настораживает, что ежегодно Пантич меняет команды, являясь настоящим футбольным пилигримом. Впрочем, сейчас он находится в идеальном футбольном возрасте, и настало время осесть в каком-нибудь амбициозном клубе. Почему бы и не в «Динамо»!



Об испанской лиге новичок киевлян всегда отзывался тепло. «Как же здорово играть в Мадриде перед глазами ста тысяч зрителей!» - делился он эмоциями. Эх, было время, когда и в Киеве собиралось на трибунах главного стадиона Украины такая аудитория! Увы, сейчас Пантичу придется столкнуться с другими реалиями. Во время войны многим украинцам не до футбола.



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Мрамор, как известно, часто используется для создания мозаичных композиций и рельефов. Защитная мозаика «Динамо» после подписания Пантича станет вариативнее. Болельщики популярного клуба не без оснований надеются, что и в надежности с приходом талантливого серба оборона киевлян прибавит, выйдя на уровень, характерный для команды при его тезке-предшественнике Драговиче. Пять из восьми матчей Лиги чемпионов на ноль - это не шутки…