17-летний вундеркинд близок к переходу в Шахтер

«Новый Алексис Санчес» Марсело Альенде попал в сферу интересов донецкого «Шахтера». Как сообщает издание Goal.com, 17-летний чилийский полузащитник близок к подписанию контракта с «горняками».

Права на игрока принадлежат «Депортиво Санта Крус».

Альенде в январе был на просмотре в лондонском «Арсенале», но не сумел убедить Арсена Венгера.

Полузащитник в текущем сезоне сыграл за «Депортиво» 13 матчей, за юниорскую сборную Чили на чемпионате мира провел 4 поединка, забил 2 мяча.