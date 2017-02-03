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17-летний вундеркинд близок к переходу в Шахтер

Марсело Альенде не подошел Венгеру и отправляется в донецкий клуб

  • 03.02.2017 12:06
  • 2171 просмотров
  • 1 комментария
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VIA CENTRAL/ANFP Chile
© VIA CENTRAL/ANFP Chile

«Новый Алексис Санчес» Марсело Альенде попал в сферу интересов донецкого «Шахтера». Как сообщает издание Goal.com, 17-летний чилийский полузащитник близок к подписанию контракта с «горняками».

Права на игрока принадлежат «Депортиво Санта Крус».

Альенде в январе был на просмотре в лондонском «Арсенале», но не сумел убедить Арсена Венгера.

Полузащитник в текущем сезоне сыграл за «Депортиво» 13 матчей, за юниорскую сборную Чили на чемпионате мира провел 4 поединка, забил 2 мяча.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dr.bykoff1
    dr.bykoff1, 03.02.2017 12:18
    +2
    Это правильно. Потом Арсенал заплатит за него 30 миллионов фунтов.
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