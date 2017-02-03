17-летний вундеркинд близок к переходу в Шахтер

«Новый Алексис Санчес» Марсело Альенде попал в сферу интересов донецкого «Шахтера». Как сообщает издание Goal.com, 17-летний чилийский полузащитник близок к подписанию контракта с «горняками».
Права на игрока принадлежат «Депортиво Санта Крус».
Альенде в январе был на просмотре в лондонском «Арсенале», но не сумел убедить Арсена Венгера.
Полузащитник в текущем сезоне сыграл за «Депортиво» 13 матчей, за юниорскую сборную Чили на чемпионате мира провел 4 поединка, забил 2 мяча.
Источник — Sport.ua
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