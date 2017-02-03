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Эдмар ищет команду в США

36-летний хавбек в поисках варианта продолжения карьеры

  • 03.02.2017 11:50
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Эдмар ищет команду в США

Украинский полузащитник бразильского происхождения Эдмар может перейти в один из клубов США. Ранее сообщалось о том, что опытный футболист близок к тому, чтобы перебраться в Индию. Однако приоритетным вариантом для 36-летнего хавбека все же будет трудоустройство в США, где он сейчас и перебывает, занимаясь поиском новой команды. Напомним, что Эдмар перебывает в статусе свободного агента.

Он выступал в Украине с 2003 года, за свою карьеру защищая цвета трех команд - «Таврии», «Металлиста» и «Днепра». Также на его счету 14 матчей за сборную Украины, в которых он отличился одним голом.

Источник — Footboom

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